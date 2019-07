Presidente Bukele: «Dentro de poco El Salvador dejará de estar entre los países más peligrosos del mundo»

El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó que desde la entrada en vigencia del Plan del Plan de Control Territorial la situación de inseguridad está cambiando en el país.

«Entre el sábado y ayer tuvimos 11 homicidios, cifra que antes se tenía en un solo día. El lunes tuvimos dos, ayer igual, es decir, que estamos resolviendo de verdad la inseguridad», señaló Bukele, este martes 10 de julio.

En esta misma línea, el mandatario salvadoreño aseguró que estas cifras no se tenían en el país, ni siquiera durante el periodo de la tregua entre pandillas del año 2012.

«Con el plan que hemos ejecutado y con la cooperación que tenemos, estamos reduciendo la inseguridad y estoy seguro que si las tendencias se mantienen El Salvador no va ser el país más inseguro como llegamos a ser en su momento», indicó.

«Dentro de poco El Salvador dejará de estar entre los países más peligrosos del mundo (…) Creo que podemos estar entre los 50 países más seguro», agregó.

Bukele detalló que la inseguridad es el problemas «más grande que tiene el país» por eso la importancia que el Ejecutivo hace en resolver este flagelo. «La inseguridad no solo lleva dolor y sufrimiento a las familias, si no que además, impide el desarrollo del país, el turismo, la inversión extranjera, incluso, el desarrollo local porque cuantos emprendedores no han cerrado por las extorsiones», dijo.

El presidente añadió que, a la fecha, con el Plan Control Territorial, se han recuperado 17 centros históricos, se está garantizado la seguridad en el transporte colectivo, se ha bloqueado las órdenes de los líderes de las pandillas desde los Centros Penales y se ha capturado a más de 4,400 criminales.

Fuente: La Página.