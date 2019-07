Presentan nueva plataforma digital TODOGAR

Guatemala. En conferencia de prensa se presentó en Guatemala el revolucionario concepto llamado TODOGAR, el cual promete transformar los esquemas tradicionales de realizar transacciones de compra-venta y además de alquileres en el mercado guatemalteco.

TODOGAR, empresa ganadora del Volcano Innovation Summit 2019, realizó una presentación detallada a través de la cual ha dado a conocer su sistema de funcionamiento. Es una plataforma web que une al dueño del inmueble directamente con quien busca comprar o rentar una propiedad, brindando todas las herramientas necesarias para rentar, comprar o vender un inmueble. La plataforma TODOGAR además digitaliza todos los procesos que conllevan comprar o rentar para hacer más eficiente y mejor la experiencia del cliente, ofreciendo el control de vuelta para ambas partes; con el objetivo que tengan la mejor experiencia posible.

Esta plataforma busca estandarizar los procesos y brindar transparencia en la industria inmobiliaria. Por lo mismo, han implementado la búsqueda por medio de distintas segmentaciones: zona, edificio, condominio para que resulte mucho más fácil encontrar el tipo de propiedad que se desea. Además, ofrece sin costo adicional, estadísticas del mercado para los usuarios registrados.

Philippe Kummerfeldt, Gerente General de TODOGAR, indicó “TODOGAR es una empresa que busca ayudar a mejorar el proceso de vender o adquirir un inmueble y además apoya a las personas que no pueden acceder a una vivienda digna, pues TODOGAR ha revolucionado no solo el proceso de adquirir una propiedad, sino además de manera propositiva y empática ha realizado una alianza con Habitat for Humanity, entidad sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las familias alrededor del mundo; a través del principio de ayuda mutua que involcura voluntarios y donantes.”

Dentro de las ventajas para los propietarios de inmuebles se pueden enumerar las siguientes:

Asesoramiento en cuanto a precio.

Promoción de inmueble con una estrategia de mercadeo.

Tour virtual gratuito.

Fotos profesionales sin costo adicional.

Asesoría legal en todo el proceso.

Inspección de inmueble.

Aumento de probabilidad de renta / venta más rápido al tener tráfico constante dentro de la plataforma.

Pre-filtrado completo de clientes: promesa de recibir el mejor cliente a través del sistema de subastas.

Opción de fianza para clientes sin fiador.

Reportería y estadísticos de mercado y de inmuebles propios.

Seguimiento y asistencia por parte de Todogar durante el proceso de pre, durante post renta o compra.

Descuentos y promociones con aliados estratégicos.

La revolucionaria plataforma digital está ya activa y abierta al público en general, así como a propietarios de inmuebles, profesionales en la industria de bienes raíces y empresas relacionadas que deseen incorporarse a la misma.

Más información en www.todogar.com

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe