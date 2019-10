Presentan en Washington y New York razones para visitar Nicaragua en Navidad

Nicaragua. Amigos de Nicaragua que residen en el área metropolitana de Washington y New York, se reunieron -en los respectivos estados- para conocer y disfrutar de los avances alcanzados en la promoción de la riqueza y variedad de la oferta turística de nuestro país.

La cónsul general, Miriam Hooker y la embajadora de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Ruth Tapia extendieron una cordial y fraternal bienvenida a los participantes, destacando las ventajas que Nicaragua ofrece como destino turístico.

Ana Carolina García, directora de Promoción y Mercadeo del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, detalló sobre la promoción “Christmas in Nicaragua: As beautiful as ever”, resaltando las bellezas y atractivos turísticos de nuestro país.

Antonio Armas, de NicaTrama, ofertó los diversos paquetes turísticos, incluyendo las ciudades coloniales de León y Granada, los majestuosos volcanes, así como las paradisíacas islas del Caribe.

Bruno Damiani de la Universidad Católica de Washington D.C. se mostró muy interesado en Nicaragua y manifestó su deseo de visitar la nación en una gira con estudiantes.

Por su parte, Dennis Wholey del Programa This is America and the World que se transmite a través de Public Broadcasting Service, PBS, manifestó su interés en viajar a Nicaragua para promover la historia, cultura y turismo.

En New York estuvo la vicepresidenta de la Asociación de Tour Operadoras de Estados Unidos, USTOA, Peggy Murphy, y representantes de turoperadoras locales y de Delta Airlines.

Los asistentes disfrutaron de una amena velada cultural nicaragüense y degustaron delicias de nuestra gastronomía.

Fuente. Intur