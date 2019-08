Presentan en Panamá la nueva Ford Ranger 2020

Panamá. Ford presenta la nueva Ford Ranger 2020, diseñada bajo la famosa plataforma Built Ford Tough, para continuar innovando en el segmento de pickups medianas con un manejo más eficiente en todo tipo de terreno y repleta de avanzadas tecnologías.

Potente, fuerte y con carrocería de acero de alta resistencia, la Ford Ranger 2020 ofrece un renovado diseño, nuevas opciones de sistemas de propulsión, tecnologías de asistencia al conductor, funciones de seguridad y un mejorado sistema de conexión y entretenimiento.

«Ranger siempre ha ocupado un lugar especial en la preferencia de los amantes de las pickups en nuestros mercados de Centroamérica y Caribe», señaló Lorraine Urdaz, gerente de mercadeo de Ford para Centroamérica y Caribe. «La Ranger 2020 está diseñada con más fuerza, capacidad y tecnología para aquellos que combinan la vida urbana con experiencias de diversión y aventuras”.

Built Ford Tough

La plataforma de fuerza superior y alto rendimiento Built Ford Tough está en el ADN de la nueva Ranger, desde su chasis de acero de alta resistencia, su suspensión delantera de aluminio forjado hasta las defensas de acero montadas directamente en el chasis para mejorar el ángulo de salida. Los ingenieros de Ford diseñaron y sometieron a la Ranger a pruebas extremas para cumplir con los más altos estándares de resistencia y durabilidad.

En diferentes combinaciones para los países de Centroamérica y Caribe, la Ranger 2020 está disponible en las versiones Base, XL, XLS, XLT, Limited y Wildtrak, con cabina regular o doble cabina para su versión Base y doble cabina para las demás versiones.

La carrocería musculosa de la Ranger, su nueva parrilla y detalles exteriores brindan una apariencia atlética, diseñada para ayudar en la aerodinámica y reducir el ruido del viento.

La Ranger ostenta una combinación de eficiencia, poder y capacidad que sólo puede venir de Ford. Este vehículo ofrece varias opciones de motor: 2.2 litros con 118 caballos de fuerza y 210 libras por pie de torque; 2.2 litros con 148 caballos de fuerza y 277 libras por pie de torque; 3.2 litros con 197 caballos de fuerza y 347 libras por pie de torque. Además, de acuerdo a la versión, presenta transmisión manual de 5 o 6 velocidades o transmisión automática de 6 velocidades.

Como parte de su desempeño superior, la Ranger cuenta con Dirección Electroasistida (Electric Power Assisted Steering-EPAS) que provee mayor control y mejor respuesta al tornar el manejo más rígido en altas velocidades y suavizarlo para velocidades bajas.

Fuerza para más diversión

La Ranger está diseñada para los amantes de las pickups que salen de su rutina diaria para vivir experiencias de diversión en diferentes entornos de aventura.

Con su gran capacidad de carga, de un máximo de 1,135 kg, y una capacidad de remolque de hasta 3,500 kg, la nueva Ford Ranger es la mejor opción para llevar el equipo necesario para cualquier tipo de diversión.

Ranger tiene la fuerza y la tecnología para ir más allá del asfalto. El 4WD disponible con Electronic Shift on the Fly (ESOF), permite alterar el manejo del terreno con un simple y rápido giro de botón, aún con el vehículo en movimiento. Cuenta con los modos 2H, manejo en ruedas traseras para maximizar la economía en combustible en carreteras pavimentadas; 4H, manejo 4 ruedas en carreteras no pavimentadas y 4L, manejo 4 ruedas para terrenos más retadores.

La Ranger le da prioridad a la altura de rodaje para ayudar a superar obstáculos en terrenos rurales, presentando ángulos de salida cortos y funcionales que, junto a su profundidad de vadeo de 80 cm, son especialmente eficientes para manejo todoterreno.

Tecnología innovadora para conveniencia y seguridad

En su interior, la Ranger combina comodidad y funcionalidad con espacio para hasta cinco personas en la modalidad doble cabina. Sus 2 puertos USB que brindan más opciones para que los pasajeros se conecten, sistema de audio con hasta 6 bocinas, luz ambiental difuminada, asiento del conductor ajustable hasta 8 posiciones y el control de temperatura de zona dual, hacen del viaje en Ranger una experiencia de máxima satisfacción.

Una vibrante pantalla táctil de 8 pulgadas es el centro de comando del sistema activado por voz SYNC® 3, que integra el teléfono móvil con la Ranger para llamadas, mensajes de texto y navegación. Las funciones del sistema de conexión y entretenimiento SYNC® 3 son compatibles con Apple CarPlay y Android Auto.

El acceso a los controles de audio, navegación y clima también se facilitan al encontrarse en el volante, todo diseñado de forma funcional para mantener la vista en la carretera. El acceso inteligente al vehículo y botón de encendido sin necesidad de llave (Intelligent access with push-button start) añade conveniencia al equipamiento de esta pickup mediana.

La seguridad ocupa un rol preferencial en la Ranger, que ofrece hasta 7 bolsas de aire; 2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina y 1 de rodilla; además de sistema de sujeción para asientos de seguridad para niños.

Según sus diferentes versiones, la Ranger 2020 cuenta con tecnologías disponibles de asistencia al conductor enfocadas en seguridad, tales como la asistencia de arranque en pendientes (Hill Launch Assist), control de crucero adaptable (Adaptive Cruise Control), sistema de sensores frontales (Front Sensing System), asistencia de estacionamiento en paralelo (Assisted Parallel Parking), activación automática de faros (Automatic Headlamps), parabrisas sensible a la lluvia (Rain-Sensing Windshield Wipers) sistema de centrado de carril (Lane Centering), sensores y alertas traseros (Reverse Sensing System) y cámara de reversa (Rear View Camera).

La nueva Ranger se encuentra en los colores Absolute Black, Frozen White, Sea Grey, Moondust Silver, Diffused Silver, Copper Red, Colorado Red, Lightning Blue y Saber, este último de forma exclusiva para los modelos Wildtrak. De acuerdo a la versión, se encuentran rines de acero de 16 pulgadas o de aleación de aluminio de 16 y 17 pulgadas, y de 18 pulgadas exclusivamente para Wildtrak.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe