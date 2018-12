Preferred Hotels anuncia 23 exclusivas aperturas en 2019

Tres hoteles mexicanos independientes abrirán en 2019 como miembro del grupo de hoteles independientes más grande del mundo

México. Preferred Hotels & Resorts, el grupo de hoteles independientes más grande del mundo, ha anunciado de cara a 2019 23 nuevas aperturas por todo el planeta: un nuevo resort paradisiaco en Indonesia, una joya bohemia en Costa Rica, un oasis en Palma de Mallorca, un hotel boutique sostenible en Georgia, un céntrico hotel en Roma… Todos ellos garantía de servicio excepcional y singulares experiencias de lujo cargadas de la energía de cada destino.

UNA AVENTURA LEJANA

Lelewatu Resort Sumba en la isla de Sumba, Indonesia – Apertura en abril de 2019

La isla de Sumba es un paraíso tropical aún muy desconocido en el archipiélago de Indonesia, con apartadas playas vírgenes, surf de primer nivel, junglas exuberantes y una rica cultura local. En 2019 la isla celebrará la apertura del Lelewatu Resort Sumba, un alojamiento excepcional en un acantilado con vistas tanto a un lago privado como al Océano Índico. Distribuidas en un terreno de más de 40.000 metros cuadrados, sus 27 lujosas villas han sido decoradas con auténtica madera de Sumba, telas ikat tejidas a mano, bañeras de mármol y piscinas privadas. Una oportunidad única de degustar exquisiteces locales en sus restaurantes gourmet, dejarse mimar en su Spa Maraga y realizar un sinfín de actividades como yoga, hípica, senderismo y hasta explorar la bellísima costa, con sus pueblos, lagos y cascadas. Desde US$910 por noche.

UN OASIS URBANO IDÍLICO

Can Bordoy Grand House & Garden en Palma de Mallorca, España – Apertura el 31 de diciembre de 2018

Can Bordoy Grand House & Garden está oculto en una tranquila calle empedrada en pleno casco antiguo de Palma de Mallorca, a pocos minutos del puerto. Se trata de una mansión medieval completamente rehabilitada, con frescos antiguos, vigas de madera y reliquias góticas que conviven con un diseño contemporáneo y obras de arte moderno. Sus 24 suites, decoradas individualmente, cuentan con cortinas de terciopelo, camas king size extra grandes y maravillosas y lujosas bañeras con patas. En cuanto a su jardín secreto, está lleno de árboles autóctonos y presume de su propia piscina climatizada, jacuzzi y spa. Los clientes pueden comer al aire libre y disfrutar de la intimidad de su restaurante Botànic, que ofrece gastronomía local con giros modernos. Desde US$342 por noche.

LUJO SOFISTICADO

Hotel Bennett en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos – Apertura en enero de 2019

El Hotel Bennett, cuya apertura es una de las más esperadas del sur de Estados Unidos, es perfecto para los viajeros que busquen una escapada de lujo sofisticado. Con vistas al icónico parque Marion Square de Charleston, el hotel contará con 179 lujosas habitaciones y suites, un restaurante de autor con maravillosas panorámicas sobre el parque, un elegante Bar & Lounge con mármol rosa recuperado y una panadería francesa donde se podrán degustar deliciosos pasteles elaborados allí mismo. La decoración del hotel se inspira en el diseño europeo con toques tradicionales de Carolina del Sur e incluye un bar inspirado en un salón inglés con detalles en mármol y cobre. También contará con una espectacular piscina rooftop con tumbonas y bar, y un spa llamado a convertirse en uno de los mejores de la ciudad, con una amplia gama de tratamientos inspirados en el universo marino. Desde US$297 por noche.

UNA ESCAPADA BOHO DE BIENESTAR

Santarena Hotel en Las Catalinas, Costa Rica – Apertura en febrero de 2019

Famosa por su fantástico clima que dura todo el año, su exuberante paisaje, sus recónditas playas y su estilo de vida totalmente relajado, Costa Rica es una excelente puerta de acceso a América Central y un refugio para aventuras y viajes ‘eco’. Allí abrirá en los próximos meses el Santarena Hotel, una joya situada en Las Catalinas, destino sin coches y corazón de la diversidad natural y el bienestar con una costa accidentada a un lado y un bosque tropical al otro. Este hotel dispondrá de 45 habitaciones, tres de ellas suites, un espacio rooftop con piscina y una oferta gastronómica con refinados sabores locales basados en la sostenibilidad y el concepto ‘de la granja a la mesa’. El hotel también propone actividades de bienestar y aventura, como senderismo, bicicleta de montaña, piragüismo y buceo. Desde US$221 por noche.

UN DESTINO URBANO Y CHIC

The First Roma Dolce en Roma, Italia – Apertura en febrero de 2019

The First Roma Dolce, hermano del galardonado The First Roma Arte, se ubica en un precioso edificio del siglo XIX en Vía del Corso, una de las avenidas más emblemáticas de Roma, y a tiro de piedra de numerosos lugares de interés turístico como la plaza del Popolo, la Fontana de Trevi, la Plaza de España o el Vaticano. El edificio, diseñado por el visionario arquitecto Giuseppe Valadier, cuenta con 23 habitaciones y suites lujosamente amuebladas, con elegantes cabeceros y baños de mármol Saint Laurent. Muchas de las suites disponen de terraza y las habitaciones y suites Prestige Fitness ofrecen equipamiento deportivo y la opción de disfrutar de sesiones de entrenamiento personal a medida. Y eso sin olvidar su Pastelería Italiana, donde se puede encontrar una deliciosa selección de pasteles dulces y salados. Desde US$350 por noche.

UNA ESCAPADA SOSTENIBLE

Hotel Samzeo en Omalo, Georgia – Apertura en mayo de 2019

En la región de Tusheti, en Georgia, se encuentra Omalo, una remota y montañosa localidad entre dos cordilleras que es un paraíso para los senderistas y los viajeros intrépidos. El Hotel Samzeo será el primero de la región y permitirá a sus huéspedes experimentar la auténtica hospitalidad georgiana en una ubicación impresionante. Con tan sólo 43 habitaciones –incluyendo 10 suites de lujo y dos apartamentos–, el hotel presume también de su propio restaurante de comida tradicional y vino de la zona, un rincón con acogedoras estufas de leña y un spa. Y su conciencia ecológica está plasmada en sistemas de eficiencia energética como placas solares, que convierten este refugio en un lugar perfecto para quienes deseen descubrir un nuevo vergel fuera de los recorridos habituales en uno de los destinos europeos más prometedores. Desde US$120 por noche.

UN HOTEL DE NEGOCIOS Y OCIO

Hotel EQ, en Kuala Lumpur – Apertura en marzo 2019

Con una localización excelente en el corazón de Kuala Lumpur, en pleno distrito Golden Triangle, el Hotel EQ es ideal para quienes deseen descubrir sus barrios de negocios, compras y entretenimiento, convirtiéndose en una opción excelente tanto para viajes de placer como de trabajo. Situado en un edificio de 52 pisos, el hotel ocupa las plantas comprendidas entre la 29 y la 52, con 440 habitaciones de estilo contemporáneo, elegantes salones de banquetes, salas de reuniones y espacios para convenciones así como diversos restaurantes y bares donde se servirá auténtica comida panasiática e internacional con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. El hotel también dispone de un spa de lujo, situado en la planta 29, una piscina de 25 metros y un centro fitness de última generación en el que olvidarse del bullicio de la ciudad tras un día de trabajo o turismo. Desde US$138 por noche.

El resto de las aperturas previstas para 2019 son:

Atelier Playa Mujeres – Playa Mujeres, México – Enero 2019

Estudio Playa Mujeres – Isla Mujeres, México – Enero 2019

Garza Blanca Los Cabos – Los Cabos, México – Enero 2019

Mystery Hotel Budapest – Budapest, Hungría – Enero 2019

The One Palacio de Anunciada – Lisboa, Portugal – Marzo 2019

Hotel Hendricks – Nueva York, Estados Unidos – Marzo 2019

Amerikalinjen – Oslo, Noruega – Marzo 2019

The Kitano Hotel Tokyo – Tokyo, Japón – Abril 2019

The Greystone – Miami Beach, Florida, Estados Unidos – Abril 2019

Encore Boston Harbor – Everett, Massachusetts, Estados Unidos – Junio 2019

The Chedi, Bombay – India – Junio 2019

The Laszlo – Parker, Colorado, Estados Unidos – Agosto 2019

The Diaoyutai Mansion – Frankfurt, Alemania – Agosto 2019

Paramount Dubai – Dubai, Emiratos Árabes Unidos – Septiembre 2019

The Daytona Beach Convention Hotel – Daytona Beach, Florida, Estados Unidos – Octubre 2019

Amrit Resort – Isla de Singer en Palm Beach, Florida, Estados Unidos – Noviembre 2019

