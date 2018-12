Pollo Campero abre las puertas de un nuevo restaurante

Guatemala. Pollo Campero, la marca de restaurantes más importante de origen guatemalteco, continúa su sólido crecimiento en el país con la apertura de su restaurante número 135. Ubicado en el Boulevard Los Próceres y 18 calle 6-31 zona 10, Pollo Campero Los Próceres abrió sus puertas en una de las áreas de mayor movimiento y desarrollo comercial de la ciudad de Guatemala.

El nuevo restaurante promete convertirse en un referente de Pollo Campero, ya que cuenta con todas las comodidades y características de la nueva imagen de marca: Instalaciones amplias y modernas, dos niveles de atención a mesas, parque infantil e incluso una pérgola, todo con capacidad para atender hasta 172 comensales y parqueo para 40 vehículos. Cuenta, además con todos los canales de atención: mesas, para llevar y autoservicio.

“Nos llena de orgullo presentar este nuevo espacio, un Pollo Campero pensado para que nuestros clientes creen momentos para compartir con sus seres queridos. Ubicado en un área transitada por miles de guatemaltecos cada día, trabajamos en cada detalle de este restaurante para que vivan la experiencia del Sabor Campero, con el mismo cariño y calidad que nos ha caracterizado desde la apertura de nuestro primer restaurante en 1971”, expresó Ricardo Castillo, Director de Operaciones de Pollo Campero.

De esta manera, Pollo Campero refuerza su presencia en esta área de la ciudad para satisfacer de manera adecuada las necesidades de consumo de sus clientes, sumándose a Campero PRISA, el restaurante ubicado en el sentido opuesto del Boulevard Los Próceres, así como otros puntos en FoodCourts de distintos Centro Comerciales de la zona 10.

Por ello, el restaurante también cuenta con un horario de servicio extendido, lunes a miércoles de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., de jueves a sábado de 5:00 a.m. hasta la medianoche y domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

“Con este nuevo restaurante atendemos a un importante sector comercial de la zona 10 de la ciudad, así como a miles de guatemaltecos que utilizan el Boulevard Los Próceres para movilizarse hacia a la ciudad de Guatemala y que provienen desde el área de Carretera a El Salvador y municipios aledaños”, añadió Castillo, Director de Operaciones de Pollo Campero.

En 2014, Pollo Campero anunció su estrategia de evolución de marca, el más profundo de su historia. Con innovaciones profundas en su operación, que abarcó instalaciones, imagen, logotipo, menú y servicio, hasta la fecha cuenta con un 80 por ciento de sus restaurantes en Guatemala con la nueva imagen, entre nuevas aperturas y renovaciones.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe