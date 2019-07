Piden que Nayib Bukele lidere la uniÃ³n de CentroamÃ©rica

El Salvador. El presidente del Partido Unionista Centroamericano (PUCA), Óscar Jerez aseguró que con lo realizado hasta el momento por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, el resto de países de la región están viendo que «El Salvador va por buen camino».

Durante el programa La Mesa de Grupo Orbita, el político pidió al presidente Bukele que lidere el sueño de Francisco Morazán de unir a Centroamérica.

«Creemos que Nayib Bukele puede ser el presidente de Centroamérica, estamos viendo como el resto de países han puesto sus ojos en el trabajo de él», aseveró Jerez, este jueves 18 de julio. (Ver video de la entrevista a partir del minuto 8)

Además, señaló que el mandatario salvadoreño tiene el proyecto del «Tren del Pacífico» que podría ser el inicio de la conectividad en la región.

«Nosotros como PUCA traemos siempre el ideal de hacer el tren Centroamericano desde Guatemala, pasando por El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y nosotros creemos que Nayib Bukele va poner este tren en Centroamérica porque ya tiene parte de este proyecto contemplado en su plan Cuscatlán», afirmó.

Detalló que la unión de Centroamérica no va tener ningún costo económico. «Todo va a depende de voluntad política, pero si no hay voluntad no se va poder realizar», dijo.

«Creo que ahorita el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) son bueyes que van detrás de la carreta por eso no está caminando, necesitamos que Nayib Bukele agarre la carreta y nos guíe, solo así se podrán ver resultados», agregó.

Jerez afirmó que para hacer realidad esta iniciativa, Nayib Bukele lo que tiene que hacer es unirse al PUCA y preparar el plan para unir a las naciones.

«Estoy seguro que vamos a integrar a Centroamérica, un primer proyecto sería el tren para unir la región con este se reducirían los costos que actualmente existe», reiteró.

El líder del PUCA también indicó que el mandatario salvadoreño debe homologar por temas como factura electrónica, economía y turismo para hacer competitiva a la región.

Fuente: La Página.