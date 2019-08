Piden a ministros de Salud de Centroamérica unirse para controlar el dengue

Centroamérica. Los ministros de Salud de Centroamérica deben establecer mecanismos de prevención y control del mosquito Aedes Aegypti, responsable de la transmisión del dengue, que ha causado decenas de muertos en la región, dijo este sábado el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera.

Señaló que los responsables de la Salud en la región deben reunirse y plantear ante la comunidad internacional “la necesidad de cooperación complementaria a los esfuerzos” que los gobiernos realizan para enfrentar el brote de dengue en los países centroamericanos.

“Esto está entrando en el período más difícil, en el periodo más peligroso que son los próximos tres meses, y el virus sigue atacando tanto a Honduras como al resto los países centroamericanos y, en este sentido, todos los países tendrán que unirse”, subrayó.

El defensor del pueblo hondureño reiteró la importancia de que las autoridades de Salud de Centroamérica hagan un “esfuerzo común” y expongan a la comunidad internacional sus necesidades para complementar los esfuerzos estatales para mitigar el brote del dengue.

Dijo además que es “humanamente intolerable” la epidemia que vive Honduras, país que contabiliza este año 59 muertes por dengue grave, en su mayoría menores de edad, y más de 42.300 personas infectadas por esa enfermedad.

“Tenemos que dar una respuesta más categórica en la cual la unidad se demuestre en la realidad, contribuyendo a sensibilizar sobre el peligro que constituye esta amenaza para toda la hondureñidad”, enfatizó.

Los contagios de dengue no afectan solo a Honduras, dado que Guatemala registra al menos 27 muertos y más de 8.300 casos del tipo grave o hemorrágico.

Nicaragua ha informado hasta ahora de 7 personas muertas a causa de la enfermedad, mientras que El Salvador registra dos muertes y analiza nueve casos de fallecidos supuestamente relacionados con el virus.

Herrera señaló que es importancia que la población erradique los criaderos del zancudo transmisor, mantenga aseadas las casas y las autoridades sanitarias equipen los centros de salud para atender las emergencias.

Lo hecho hasta ahora “no ha sido suficiente, porque si no, no tuviéramos tantos muertos, niños que han perdido su vida, no tendríamos un aumento de los afectados por el virus como lo tenemos ahora”, añadió.

La enfermedad provoca fiebre, dolores musculares o articulares, vómitos, sangrado o malestar.

El Gobierno hondureño mantiene vigente en todo el país la alerta nacional ante el brote de casos de la enfermedad, declarada el pasado 2 de julio, y ha redoblado las campañas de control y prevención.

El dengue, según las autoridades sanitarias, es mortal en su modalidad grave, por lo que han recomendado a la población no automedicarse e intensificar las medidas de control del mosquito.

En 2018 los casos de muerte por dengue grave registrados oficialmente fueron cuatro.

