Pelfort: “Esperamos llegar en 2023 a 11.000 habitaciones en Cuba”

Caribe. El presidente de Sunwing Hotels and Resorts, la división hotelera de Blue Diamond Resorts, Jordi Pelfort, asegura que el grupo analiza de forma constante las oportunidades de expansión, por lo que no descartan nuevas alianzas si bien la clave reside en encontrar a un socio adecuado. Centrado en el Caribe y con la mirada puesta en Cuba, el destino con mayor número de propiedades del grupo, no descarta una futura expansión en Europa, siempre y cuando se den las condiciones para ello.

Pregunta: ¿Qué hitos atribuiría a Blue Diamond Resorts en el marco de la hotelería caribeña?

Jordi Pelfort: En tan sólo 8 años hemos llegado a ser una marca líder, ganándonos la confianza de nuestros huéspedes a través de la innovación, la estrategia de comunicación y una gestión operativa óptima y de alta calidad. Hoy en día contamos con 10 marcas y 45 hoteles operando en 10 países posicionándonos como compañía de mayor crecimiento en el área del Caribe y Centro América en un tiempo récord. Sin duda, un logro impresionante en este sector que hubiera sido imposible si no es gracias al gran equipo humano que me rodea.

P.: ¿Están analizando realizar más alianzas como la de Rex?

J. P.: Estamos constantemente analizando oportunidades de expansión y no descartamos nuevas alianzas, pero la clave está en encontrar a un socio adecuado, como fue el caso con Rex Resorts.

P.: ¿Además de Mystique Resorts?, ¿planean lanzar otras nuevas marcas?

J. P.: Estamos continuamente explorando nuevas alternativas e ideando nuevos productos para nuestra clientela. En la actualidad contamos con 10 marcas de las cuales dos – Mystique Resorts y Planet Hollywood – fueron lanzadas el año pasado, ya que descubrimos que existía un mercado emergente en busca de nuevas experiencias vacacionales.

P.: ¿Qué aperturas tiene programadas para este año y para los próximos?

J. P.: En menos de 7 meses, hemos abierto 3 hoteles nuevos y tomado la gestión administrativa de 7. Nuestra próxima apertura será el primero de mayo con el impresionante Royalton Antigua siendo el primer resort de toda la isla que contará con bungalows sobre el agua. Nuestro equipo está también enfocado en las siguientes aperturas llegando a finales de 2019: Royalton Grenada y Planet Hollywood Cancun. Dentro de nuestro plan de desarrollo y crecimiento estratégico en el Caribe, no nos podíamos olvidar de Cuba, donde veremos la apertura de cuatro nuevas propiedades en los próximos 3 años; incluyendo el Starfish Cayo Guillermo que abrirá a principios de junio de este año y Mystique Palace que abrirá a principios del 2020 en Trinidad.

P.: ¿Cuáles van a ser los diferenciales de los nuevos hoteles respecto a los demás?

J. P.: Nuestros hoteles fueron pioneros en servicios innovadores tales como conexión gratuita a internet de alta velocidad y el uso de la llave de la habitación integrada en el brazalete. Además, nuestros hoteles cuentan con una amplia variedad de servicios de primera clase todo incluido, diseñados exclusivamente para nuestras marcas.

P.: ¿Con cuántas habitaciones operan actualmente en Cuba y qué cantidad se planea alcanzar?

J. P.: Actualmente operamos 8.703 habitaciones y esperamos llegar a más de 11.000 para el 2023 siendo el destino con mayor número de propiedades de Blue Diamond.

P.: ¿A cuánto asciende la capacidad aérea de Sunwing hacia Cuba? ¿Es el mayor operador de plazas a Cuba?

J. P.: Sunwing es el proveedor de vacaciones más grande del mundo para Cuba, con un envío de 650,000 pasajeros al año y servicios de vuelo a ocho destinos populares cubanos desde 25 aeropuertos en todo Canadá.

P.: ¿Qué acciones cree que ayudarían a mejorar las ocupaciones y precios de Cancún y Riviera Maya?

J. P.: México siempre ha sido un destino muy popular por su cultura y patrimonio y, a pesar de la disminución turística reciente, nuestros productos mantienen una alta demanda por parte del mercado. Sin embargo, creemos que sería una buena idea crear un fidecomiso entre el sector privado y el público donde la promoción del destino sea el objetivo principal.

P.: Qué balance hace de su presencia en Dominicana y qué proyectos tiene para el país?

J. P.: Abrimos nuestro primer Royalton en la República Dominicana en el 2013. Desde entonces no hemos dejado de apostar por ese destino, convirtiéndonos en una de las empresas hoteleras que más ha invertido en el sector. En los últimos cuatro años hemos abierto nuevas marcas como CHIC Punta Cana, Hideaway at Royalton, Grand Memories Punta Cana y Grand Memories Splash. A finales del 2017 abrimos las puertas del grandioso Royalton Bavaro y esperamos que en un futuro cercano podamos anunciar la apertura de un nuevo hotel en el país.

P.: ¿Contemplan abrir en Panamá o Colombia?

J. P.: Tenemos las nuevas oportunidades siempre en la mira, pero por el momento Panamá o Colombia no se han considerado. Sin embargo, tampoco podemos decir que descartaríamos cualquier oportunidad que pueda ser un paso adelante para nuestra compañía.

P.: ¿Visualiza a medio plazo su desembarco en Europa?

J. P.: Digo lo mismo, por el momento no lo hemos considerado pero no descartamos ninguna oportunidad.

P.: ¿Qué supone en la operativa la presencia de Tui como accionista?

J. P.: Estamos complacidos de tener un socio como lo es TUI, que además es un excelente aliado haciendo posibles sinergias entre el grupo de turismo más grande de América del Norte y el grupo líder mundial de viajes vacacionales.

P.: ¿A qué atribuye que los españoles copen la dirección de las grandes cadenas de resorts norteamericanas?

J. P.: Desde los años ochenta, las grandes cadenas españolas han sido líderes en gestión de resorts y hoteles todo incluido en el Caribe y México. Entiendo que dicho liderazgo ha creado una cantera de profesionales, los cuales son atractivos para diferentes empresas dada su experiencia.

P.: Usted que es miembro de una de las sagas más insignes de ejecutivos del Sector, ¿cuánto diría que le debe España al turismo vacacional?

J. P.: El turismo representa uno de los principales sectores de la economía en el país contribuyendo significativamente al PIB anual. España ha abierto sus puertas a sus visitantes y ha ido perfeccionando su capacidad de recibirlos y acogerlos desarrollando un sistema suficientemente eficaz para atraer la atención de otros países que buscan emular el éxito español.

P.: ¿Qué admira más de su padre?

J. P.: Su humildad. Con el paso del tiempo mi familia ha sido mi fuente de inspiración, en especial mi padre. Somos una familia de hoteleros que ha seguido los pasos y el legado de mi padre quien no es sólo un gran líder en la industria hotelera, también es un hombre que nos ha demostrado ser un gran ejemplo de vida, tanto como profesional, padre y sobre todo persona. Es un líder carismático, enfocado en el trabajo en equipo basado en un liderazgo positivo. La capacidad de conexión que tiene con la gente es admirable y un ejemplo a seguir.

P.: ¿A qué líderes hoteleros españoles admira más y por qué?

J. P.: Para ser políticamente correcto no daré nombres, pero sin duda mi admiración está enfocada en aquellos que han roto los modelos tradicionales y han creado conceptos innovadores y nuevas ideas.

P.: ¿Cree que España debería tener un ministerio de Turismo aunque fuera compartido con Cultura?

J. P.: Sin duda considero que un ministerio de Turismo es algo vital para la industria y el futuro de España. Cualquier país en el que el turismo sea una de sus prioridades debería contar con una institución que se encargue de coordinar y unificar las actividades de promoción, así como las leyes y barreras que pueden restar competitividad fuera de su país.

Fuente: Reportur.mx