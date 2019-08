Paulina Rubio: «Es regenerarse o morir». La mexicana Paulina Rubio encara su vuelta a los escenarios estadounidenses con la consigna de «regenerarse o morir», y con ese mantra ha abordado nuevos arreglos a su repertorio y promete una puesta en escena con «mucho power», según dijo en entrevista con Efe en Miami. La «chica dorada» arrancará el próximo 12 de septiembre en San José, California, su «Deseo Tour», que en su primer tramo en EEUU incluirá diez paradas y ofrecerá un repertorio de 30 canciones, reelaboradas con un «nuevo prisma multicolor». «Está de moda hacer cambios, con la música no hay reglas», señaló Rubio, de vestido negro y ataviada con una chaqueta fucsia durante el encuentro con Efe. «El proceso de deshacer tus canciones y volverlas a producir es como reencontrarte con su propia historia, tus raíces», dijo. «Es que es regenerarte o morir», admitió la intérprete de «Y yo sigo aquí», quien con su «Deseo Tour» cierra un paréntesis de siete años sin girar por Estados Unidos, y lo hace de la mano de su más reciente álbum de estudio, «Deseo» (2018), cuyo primer sencillo fue «Desire (Me tienes loquita)», junto al venezolano Nacho. El undécimo disco de estudio de la mexicana, al que le siguió este año la publicación de «Deseo Deluxe», es un álbum «mixto», con diferentes elementos y colaboraciones, como las que hizo con Juan Magan y el grupo Morat, y ello porque «en la música uno se tiene que atrever a hacer todo», defendió. Por eso no vaciló en entrar en las tropicales aguas de la música urbana junto a Nacho, porque al fin y al cabo Miami Beach, donde reside, es «un punto de partida» para ese género omnipresente hoy en día.