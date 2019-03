Panamá lanza documental sobre historia del café

Panamá. “Geisha, una historia de altura” es el nuevo documental que la Autoridad de Turismo de Panamá acaba de lanzar en la provincia de Chiriquí, en el marco de la Feria Internacional de San José de David, la cual cada año recibe más de 300 mil personas.

El lanzamiento se llevó a cabo en el stand de la marca destino “Discover Chiriquí”, que esta semana cumplió su primer año de aniversario y durante el verano 2019 sigue enfocada en el turismo de playa, de montañas y el agroturismo.

Enrique Sánchez, director de Mercadeo de la ATP, indicó que el lanzamiento de este documental llega en el mejor momento en el que Panamá es reconocido como uno de los mejores países productores de cafés de calidad.

Anunció que el documental será presentado durante el Festival Internacional de Cine de Panamá y también esperan proyectarlo en ferias de turismo y encuentros gastronómicos para promocionarlo a nivel internacional.

“Cuando se lanzó el Circuito del Café en diciembre de 2018, en Chiriquí, se estaba trabajando a la par en la producción de este documental, para conocer la historia del café en Tierras Altas y Boquete, principalmente la experiencia en la producción del café geisha, reconocido como uno de los mejores del mundo”, manifestó.

El documental, bajo la producción de MEM Television en asociación con Epic Dreams Studios, destaca el gran valor del café geisha y narra en la voz de las familias productoras de cafés especiales de Tierras Altas y Boquete, la historia de cómo llegó el café geisha a esta región, cómo se popularizó, por qué es el número uno a nivel mundial y lo que hace Panamá para mantenerse en ese puesto.

Tito Gutiérrez, productor del documental, señaló que se hicieron filmaciones por siete días de las fincas cafeteras y entrevistas a productores más destacados de Boquete y Volcán, como Ricardo Koyner, de Finca Kotowa; Wilford Lamastus, de finca Elida; Francisco Serracín, de Don Pachi Estate; Michael Janzon, de Janson Cofee Farm; Daniel Peterson, de Hacienda La Esmeralda; y Abdiel Lara, de Finca Nueva Suiza Hermanos Lara.

En diciembre de 2018, la ATP, en alianza con MiAmbiente, la Cámara de Turismo de Chiriquí y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CeComRo), estableció el Circuito del Café, conformado por 18 fincas, ubicadas en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento.

El punto inicial de este circuito es el Centro de Exploración del Café (museo), inaugurado en 2017 por la ATP, donde el visitante puede conocer la historia del grano, sus variedades y el trabajo de los caficultores de la región.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Chiriquí, Jorge Tovar, señaló que este lanzamiento coincidió con el primer año de aniversario de la marca destino “ Discover Chiriquí”, y aseguró que el documental se convertirá en una herramienta de promoción permanente y de proyección del café como producto turístico de la región, porque reúne toda la descripción de la historia del grano y el éxito que ha tenido al convertirse en un atractivo con potencial turístico, no solo comercial y agrícola.

Tovar indicó que el interés en el tema café en la región ha crecido tanto a nivel internacional como local, muchos panameños viajan a la región para conocer todo el proceso de producción hasta degustar una taza de café.

“Tenemos un promedio de entre 10 y 15% de incremento en el tráfico de visitantes interesados específicamente en el café, desde el lanzamiento del Circuito del Café, con las 18 fincas formalmente establecidas que tienen la capacidad de recibir visitantes y ofrecer un producto turístico”, expresó.

Informó que alrededor de cuatro operadores receptivos de Chiriquí están ofreciendo el tour del café, con paquetes de fines de semana, de 2 a 3 noches, combinado con giras no solo entorno al café, sino a los atractivos turísticos.

Sobre el café geisha

Diferentes variedades de café llegaron de Etiopía a América, a través de un programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las cuales se sembraron en Costa Rica y luego se distribuyeron en Centroamérica, entre estos el café geisha, cuyas primeras semillas se introdujeron en Panamá en la década del 60.

El exquisito café geisha que se cultiva en la provincia de Chiriquí ha ganado premios y reconocimientos en competencias y subastas internacionales, como The Best of Panama, alcanzando récord de ventas de 803 dólares la libra, debido a su calidad, sabor y aroma.

La fama del café de Panamá es el resultado de 20 años de arduo trabajo de un grupo de caficultores de tierra altas, quienes buscando nuevos mercados encontraron en exóticas variedades del grano como el geisha, un tesoro de gran valor y demanda, mayormente en compradores asiáticos.

La provincia de Chiriquí es una región cafetera privilegiada, primordialmente las tierras altas ubicadas en las faldas del Volcán Barú; el suelo fértil de estas zonas que en algún momento de la historia fueron abonadas por las erupciones, le dan al café características particulares. La región goza de altura, microclima, naturaleza y una rica biodiversidad con dos parque nacionales -Parque Internacional La Amistad (PILA) y el Parque Nacional Volcán Barú- que favorecen el cultivo de cafés de alta calidad.

El café geisha reúne características y cuidados particulares a diferencia de otras variedades. Con la nueva cultura del café, su aroma y sabores exóticos está despertando el interés de generaciones más jóvenes.

Fuente. ATP