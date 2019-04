Panamá apuesta a turistas con alto poder adquisitivo

Panamá debe apostar a atraer turistas cuyo costo de la vida sea parecido al de Panamá y que estén dispuestos a pagar por experiencia y calidad de servicio.

Así lo indicó Antonio Alfaro, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, quien señaló que Panamá si se compara con los países de la región es caro debido al uso del dólar y la devaluación de la moneda en estos países, pero si se compara con países dolarizados o que usen el euro, no es caro.

Indicó que Panamá sufre cuando los países de la región devalúan su moneda, ya que a los turistas les es caro venir a Panamá, sin embargo, para el panameño le es más barato ir a esos países. “Para un panameño es más barato gastarse sus dólares en Medellín que gastarlos en Chiriquí y eso es una desventaja que hace ver al país muy caro a todos los niveles”, explicó.

Alfaro considera que toca buscar turistas que tengan dólares, euros, monedas fuertes y que en sus países el costo de la vida sea del mismo nivel que Panamá, ya que para esos turistas les es más cómodo venir a hacer turismo.

Agregó que turistas norteamericanos, europeos, que es a quienes se enfoca la campaña de promoción, no buscan precios con alto volumen de turistas, sino que les gusta el turismo selectivo, no de mucha gente, y que el servicio sea de alta calidad, con experiencias que cuestan, pero no se consiguen en ningún lado.

“No nos podemos olvidar del turismo masivo pero ese tiene sus sitios, ya que no es para ir cuatro noches al Casco Viejo, ya que ni los locales lo hacen, pero hay otros restaurantes en San Francisco por ejemplo u Obarrio que tienen otros precios más razonables con buena comida”, dijo.

Panamá debe ofrecer una diversidad de ofertas, dependiendo del turista y, sobre todo, debe mantener la calidad.

Alfaro señaló que el turismo ha estado totalmente paralizado en número de turistas en los últimos 5 años, pero ha aumentado en número de divisas que llegan, ya que los mismos turistas están trayendo más dinero al país porque es otro tipo de turistas que están dispuestos a pagar por mejor servicio y experiencia inolvidable, y es lo que Panamá tiene que apostar a brindar experiencias inolvidables que el turista está buscando y está dispuesto a pagar.

“No tenemos que considerarnos caros, tenemos que considerarnos débiles en nuestra oferta y debemos corregirlo”, dijo Alfaro.

Por su parte, el economista Eddi Tapiero indicó durante su intervención en Cade 2019, que Panamá tiene que prepararse para atraer el turismo chino.

Explicó que por ejemplo el año pasado salieron 140 millones de turistas, lo que significa al año 5 mil millones de dólares y todo el mundo está viendo este potencial.

Indicó que estos turistas chinos gastan entre 4 mil y 7 mil dólares y por eso México está construyendo un ferrocarril, para brindarles la oportunidad de que puedan viajar a todo el país y gasten ese dinero y lo dispersen en todo el territorio.

De acuerdo con el plan Visión País 2050 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), en Panamá el sector turismo ha estado creciendo debido al incremento de visitantes y de los gastos que hacen, así como también por el nivel de inversiones en infraestructura hotelera, con una participación en el producto interno bruto (PIB), sector Turismo (Hoteles y Restaurantes) de un 2.5% en 2017.

Según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial de 2017, Panamá tiene un índice global de 4.4 ocupando el lugar 35 entre 136 países en competitividad turística y el cuarto lugar en Norteamérica, después de Estados Unidos (6.° lugar), Canadá (9.° lugar) y México (22.°).

Fuente: PanamaAmerica.