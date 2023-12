Tierras comunitarias productivas: un modelo de desarrollo económico impulsado por NaturAceites en Guatemala

Todo comenzó cuando un grupo de pequeños productores de la comunidad de Pombaaq se acercó a NaturAceites, creada en Guatemala, con la esperanza de integrarse al gremio palmicultor guatemalteco y adquirir el conocimiento necesario para cultivar de manera sostenible. Hace algunos años, Rafael Tiul Cac, decidió llevar a cabo un experimento con semillas recolectadas de una plantación de palma cercana; las sembró en su terreno y, gracias a las condiciones climáticas favorables y el suelo fértil de la zona, las primeras palmas aceiteras comenzaron a crecer. “Habíamos sufrido varias inundaciones y por el tipo de suelo que tenemos decidimos sembrar palma para que la producción sea más productiva […]”, comenta Rafael. No obstante, la calidad de la fruta no cumplía con los estándares necesarios para su comercialización, ya que las semillas recolectadas no eran aptas para la producción y la plantación carecía de buenas prácticas agrícolas.

La historia de ASOPOMBAAQ, la primera asociación comunitaria palmera maya-Q’eqchi’ en Guatemala, comienza con una comunidad que visualizó una oportunidad de superación en el cultivo de palma aceitera. Tras varios desastres naturales y persistentes inundaciones, los comunitarios de Pombaaq se vieron obligados a reconocer que el cultivo tradicional de maíz y arroz ya no les brindaría el crecimiento económico necesario. Por otro lado, notaron que su tierra reunía las condiciones adecuadas para la palmicultura. Esta nueva alternativa les ofrecería la posibilidad de ingresar a un proceso productivo con oportunidades de desarrollo, algo que los cultivos tradicionales no les podían garantizar.

NaturAceites: un socio responsable

Actualmente, NaturAceites, ubicada en Guatemala, proporciona asistencia técnica y agronómica a los 54 miembros de ASOPOMBAAQ, apoyándoles para el cultivo de palma sostenible, lo que les asegura productividad por más de 25 años. El equipo técnico agrícola de la empresa les brinda toda la información necesaria para cuidar de las plantaciones, mediante buenas prácticas agrícolas. Actualmente, los socios de ASOPOMBAAQ están conscientes de que la única forma de dejar un legado prometedor a las futuras generaciones de la comunidad es a través de la palmicultura responsable.



A lo largo del proyecto, más de 50 familias de la región del Polochic se beneficiarán directamente. Emilio Rax Cuz, tesorero de ASOPOMBAAQ indica: “esta tierra nos pertenece a la comunidad […] Los dueños de la tierra somos nosotros, el representante legal de la junta directiva tiene las escrituras.” El respeto a la propiedad privada y la certeza jurídica de la tierra ha permitido consolidar un proyecto de esta magnitud. Según comenta Rodrigo Díaz, Gerente de Gestión social de NaturAceites en Guatemala, “en un ambiente de respeto y legalidad, se abren oportunidades de acceso a crédito y apoyo técnico. Las comunidades reconocen las oportunidades económicas y productivas cuando el fin es el genuino bienestar y desarrollo local; Pombaaq ha encontrado en las empresas responsables, como NaturAceites, a un socio.”

Una empresa comprometida con la transparencia

Desde 2021, NaturAceites, con sede en Guatemala, comparte públicamente su información, a través de un Reporte de Sostenibilidad. El último informe elaborado se encuentra en conformidad con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI), evidenciando el esfuerzo por comunicar y demostrar su compromiso con el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. En este contexto, el Reporte de Sostenibilidad 2022 refleja que, una parte clave de su estrategia es el respeto al derecho de propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales. De acuerdo con su Política de Derechos Humanos y Sostenibilidad, NaturAceites lleva a cabo operaciones exclusivamente en terrenos privados con el respaldo legal correspondiente. Así, las plantaciones de ASOPOMBAAQ cuenta con investigaciones realizadas por un tercero basadas en la información registral del país. NaturAceites reconoce los desafíos que enfrentan sus vecinos y el potencial que tienen para crecer juntos, por lo que ha apostado por este nuevo modelo de desarrollo para sus comunidades vecinas.

Sobre NaturAceites en Guatemala

NaturAceites destaca como una empresa guatemalteca líder en la producción de aceite de palma sostenible, respaldada por la certificación RSPO en el 100% de sus plantaciones. En 2023 obtuvieron un puntaje de 83.6% en la evaluación SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) posicionándolos en el puesto #16 del sector, a nivel mundial. Su estrategia de sostenibilidad se encuentra inmersa a lo largo de todas sus operaciones haciendo de la plamicultura una actividad “ambientalmente apropiada y socialmente benéfica”. Esto quiere decir que, además de ofrecer productos de la mejor calidad, mediante un servicio diferenciador, NaturAceites se compromete a fomentar el desarrollo en sus comunidades vecinas y preservar el medio ambiente. Autodenominada como “responsable por Naturaleza”, la empresa reconoce que el crecimiento en conjunto constituye el pilar fundamental para el desarrollo de un país.

Fuente. PrensaLink