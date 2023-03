Presidente cubano ejerció su derecho al voto este domingo 26 de marzo

Cuba. Este domingo 26 de marzo se realizaron en Cuba las elecciones para elegir a los 470 diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular, quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de elegir al presidente y vicepresidente del país.

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ejerció en horas temprana su derecho al voto, en la circunscripción número 44 de Santa Clara, su ciudad natal.

Al salir del colegio electoral, Díaz-Canel Bermúdez dialogó con un grupo de periodistas que lo esperaban, a quienes trasmitió sus impresiones sobre esta jornada y respondió varias de las preguntas que le formularon.

Dijo que la Asamblea Nacional debe de cambiar su sistema de trabajo con vistas a facilitar el intercambio con las personas y así avanzar en la agenda legislativa, manifestando su confianza en el pueblo cubano que esta defendiendo su futuro y la unidad de la revolución.

Se refirió a los desafíos que enfrenta el país en el ámbito económico y social, a la vez que rechazó la injerencia externa, donde solo buscan socavar la soberanía e independencia.

A una pregunta sobre la emigración que ha ocurrido en los últimos años, el primer secretario del partido expresó que el proceso migratorio ocurre en todas partes del mundo, acrecentado por el “sueño americano”. “Nos preocupa la emigración porque se nos va fuerza de trabajo calificada, mujeres en edad gestacional, que influye en la demografía del país, se nos van jóvenes, pero pienso que una buena parte de esas personas regresan”, precisó.

Sobre los criterios emitidos recientemente por la embajada de Estados Unidos sobre este proceso electoral, el presidente cubano puntualizó que Washington siempre tiene una narrativa hostil hacia Cuba, donde no se puede esperar otra cosa, y los cubanos no vivimos pendientes de esa narrativa hostil, imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y mentirosa. Dijo que Cuba tiene una particularidad, pues en muchos lugares de mundo las embajadas estadounidenses le dictan a los gobiernos lo que deben hacer, y en Cuba no tenemos que contar con ellos, somos soberanos, independientes y propios.

Finalmente enfatizó que las prioridades del gobierno son superar la crisis económica, impulsar el ejercicio legislativo y dar continuidad a las demandas de la población.

En el parte del domingo a las cinco de la tarde, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, manifestó que hasta esa hora habían acudido a votar 5 711 397 electores, para un 70.34 por ciento del padrón básico de 8,120 072.

En próximas ediciones brindaremos más información.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.