Pescadores artesanales de Costa de Pájaros enfrentan severa crisis

Costa Rica. Decenas de familias de Costa de Pájaros, Puntarenas, recibieron este fin de semana bolsas con alimentos y abarrotes como una forma de ayuda debido a la grave crisis que afrontan. La donación fue realizada gracias al esfuerzo de For The Oceans Foundation, Banco de Alimentos y Rex Cargo Internacional.

“Esta comunidad ubicada en Costa de Pájaros en el Golfo de Nicoya, vive en condiciones de pobreza, al borde de la miseria y estamos cooperando para que puedan subsistir mientras logran arrancar con el proceso de conversión al turismo comunitario”, dijo Jorge Serendero, director de For the Oceans Foundation.

“La crisis de las comunidades marino costeras es causada por la pesca de arrastre y sus consecuencias devastadoras, la pesca ilegal y la sobrepesca que están acabando con la vida marina juvenil y el terrible flagelo del narcotrafico que ha despedazado familias enteras llevándose a los jóvenes por falta de trabajo”, agregó Serendero.

Los diarios llegaron en el momento más oportuno, pues este es tiempo de veda, es decir, la prohibición de pesca de algunas especies para evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción.

La ayuda se llevó a las más de 54 familias que pasan la peor situación; como condición básica para auxiliar a esta comunidad, tiempo atrás For the Oceans Foundation firmó un convenio con el Sindicato de Pescadores Artesanales de Costa de Pájaros, quienes se comprometieron a NO realizar pesca ilegal NI pesca de tiburones.

Las organizaciones que brindaron ayuda, siguen en conversaciones para asistir a estas familias de pescadores de una forma más sistemática y por más tiempo.

Fuente. For the Oceans Foundation