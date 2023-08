Feed the Children, Herbalife y la Fundación Herbalife Nutrition amplían su asociación para reducir el hambre y la malnutrición a nivel mundial

Guatemala. Con más de 828 millones de personas en todo el mundo que pasan hambre todos los días, Herbalife, una empresa y comunidad de salud y bienestar del mundo, y la Fundación Herbalife Nutrition (HNF), a través de la iniciativa Nutrición para Hambre Cero, ampliaron su asociación con Feed the Children. Gracias a un compromiso de U$S550.000 de HNF durante un período de dos años, la organización líder en la lucha contra el hambre ofrecerá alimentos, nutrición e insumos escolares a niños vulnerables y sus familias en Estados Unidos, y ahora también a nivel internacional en Filipinas, Honduras, Guatemala y El Salvador. Como parte de esta asociación, Herbalife también se comprometió a realizar una donación en especie de 10.000 unidades de Batido Nutricional Proteico para incluirlas en los programas de alimentos de Estados Unidos durante el año.

“Hoy es el inicio de nuestro cuarto año de asociación con Feed the Children a través de la iniciativa Nutrición para Hambre Cero, y estamos ansiosos por ayudar a más personas de todo el mundo a mejorar sus vidas a través de una buena nutrición”, comentó Erin Richards-Kunkel, Directora Senior, Asociaciones Estratégicas y RSE, Herbalife.

El nuevo compromiso ayudará a complementar cerca de 300.000 comidas para personas carenciadas en Estados Unidos. A nivel internacional, la asociación respaldará la campaña “Primeros 1.000 días” de Feed the Children, que enseña a embarazadas a preparar comidas que incluyan vitaminas y nutrientes esenciales para ellas y sus hijos, desde la concepción hasta los primeros dos años de vida de los niños –promoviendo los beneficios de amamantar–, porque se trata de un período crítico durante el cual se presenta la malnutrición que retrasa el crecimiento de los niños.

“Los niños no pueden desarrollarse si no tienen las necesidades básicas cubiertas”, explicó Travis Arnold, presidente y CEO de Feed the Children. “Los problemas globales generalizados, como el hambre infantil y la malnutrición en madres y niños, solo se resolverán con el trabajo conjunto de múltiples sectores. Socios como Herbalife y la Fundación Herbalife Nutrition son esenciales para nuestra misión de brindar esperanza y recursos a quienes no tienen cubiertas las necesidades básicas para la vida a medida que ayudamos a comunidades vulnerables en todo Estados Unidos y el mundo”.

La iniciativa de Nutrición para Hambre Cero fue lanzada en 2019 y está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 2 de las Naciones Unidas – Hambre cero, y se focaliza en erradicar el hambre mundial mediante el apoyo a organizaciones internacionales sin fines de lucro con recursos y conocimientos técnicos críticos para garantizar que las personas carenciadas tengan acceso a una buena nutrición. Los socios, programas e intervenciones de nutrición globales promueven la mejora continua en el acceso a alimentos y nutrición a nivel mundial y cuestionan el hambre global, mientras ponen el foco en generar vías para lograr una nutrición sostenible.

Fuente. Herbalife