Es voluntad de Cuba y Hungría seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales

Cuba. «Esta visita puede marcar un hito en nuestras relaciones, en el presente y en el futuro», aseguró el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dar la bienvenida en la mañana de este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría, Péter Szijjártó, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Como «un placer y una satisfacción» consideró el Jefe de Estado recibir al Canciller húngaro en «un momento para nosotros muy complejo», por lo cual, dijo, le «damos mucha significación a esta visita», que tiene lugar además en el contexto del 63 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Un «afectuoso saludo» pidió el dignatario hacer llegar a la Presidenta de Hungría, al tiempo que ratificó «la voluntad de nuestro Gobierno de seguir fortaleciendo las buenas relaciones que mantenemos ». Existen las condiciones —reafirmó— para seguir ampliando los vínculos diplomáticos, políticos y económicos-comerciales.

Para nosotros es de mucho interés, destacó Díaz-Canel, que «el empresariado húngaro pueda realizar inversiones en Cuba y pueda tener relaciones con entidades cubanas».

Durante el afectuoso diálogo, el mandatario agradeció de manera especial el apoyo recibido de Hungría en los momentos más difíciles de la COVID-19, cuando enviaron a la Mayor de las Antillas «un grupo de donaciones, sobre todo de insumos médicos».

De igual manera, reconoció la «posición activa y positiva que ha mantenido el Gobierno húngaro en nuestra relación con la Unión Europea» y destacó «el apoyo sistemático que nos han dado en la lucha contra el bloqueo, cuando han expresado el voto a favor de la resolución cubana en Naciones Unidas».

De respeto y cercanías habló luego el Ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría, quien aseguró al Presidente Díaz-Canel que Cuba podrá «seguir contando con nosotros en las Naciones Unidas en la lucha que mantiene en aras de que se elimine el bloqueo».

«Gracias por recibirme, es un honor estar aquí», aseveró Péter Szijjártó, que con esta es la segunda visita que realiza a la Isla.

En sus palabras compartió algunos de los fundamentos que sustentan la política exterior de su país, como parte de la cual consideró de suma importancia «el respeto mutuo, que tiene que regresar a las relaciones políticas internacionales, porque si no se muestra el respeto entre los unos y los otros, no habrá mejoría en las relaciones internacionales políticas». En segundo lugar, reflexionó, «creemos en el diálogo, si no hablamos los unos con los otros, ciertamente no nos vamos a entender».

Nosotros —aseveró— respaldamos «mucho a la Unión Europea cuando firmamos este acuerdo de colaboración con Cuba, y esta vez he venido aquí con el objetivo de añadir fundamentos a nuestras relaciones políticas y de colaboración».

Durante el encuentro el distinguido visitante estuvo acompañado por Mónika Bartos, co-presidenta del Grupo de Amistad Hungría-Cuba en el Parlamento húngaro; László Váradi, subsecretario de Estado responsable para América Latina y el Caribe, Asia y África; y Balázs Heincz, embajador de Hungría.

Por la parte cubana estuvieron presentes el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; así como Ángel Villa Hernández y Gisela García Rivera, director general de Asuntos Bilaterales interino y directora de Europa y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente.

(Cubaminrex-Presidencia)