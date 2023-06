Ebrard arranca gira en CDMX en busca de candidatura y visita a su maestra de kínder

México. Marcelo Ebrard inició este lunes 19 de junio de 2023 su etapa de recorridos de trabajo por el país visitando por la mañana a su maestra Bety, quien vive en la Ciudad de México y fue quien le brindó enseñanza en un jardín de niños.

Para llegar al sur de la capital se desplazó en un vochito que le regaló su esposa Rosalinda Bueso y que fue adaptado en Nuevo León para volverlo eléctrico.

“Con mi querida Miss Bety, me enseñó a leer, escribir, sonreír y amar a México. Así inicio mi recorrido nacional, con gratitud y alegría.

“La gratitud es la madre de todas las virtudes, yo no estado aquí si ella no me hubieses enseñado a leer y escribir, y recuerdo que fui muy feliz en su kínder que no era obligatorio, era divertido”, destacó junto a una fotografía del encuentro en sus redes sociales.

Del 19 de junio al 27 de agosto a los cinco aspirantes a la coordinación nacional de los comités de Defensa de la Transformación llevarán a cabo asambleas informativas en el para destacar informar los logros de la 4T y promover la democracia. Ebrard ofrece también un mensaje a medios para informar las primeras entidades que visitará durante esta semana.

Ebrard está en primer lugar, según encuestas

Marcelo Ebrard inició este lunes 19 de junio la contienda interna de Morena en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con las más recientes encuestas de México Elige, Rubrum y Massive Caller, dadas a conocer hoy.

A la pregunta entre la población en general de “¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en 2024?”, México Elige ubica a Marcelo a la cabeza con 31 por ciento, seguido de Claudia Sheinbaum con 28.3 por ciento y al menos 13 puntos de ventaja del resto de los aspirantes.

Según los datos de esa casa encuestadora, el excanciller ganó 3.4 puntos y la exjefa de gobierno perdió 2.3 en el periodo del 14 de mayo al 17 de junio.

En los resultados de la encuestadora Rubrum se posiciona Ebrard a la vanguardia con 39.4 por ciento de las intenciones de voto dentro y fuera de Morena, que representan cerca de nueve puntos de ventaja sobre Sheinbaum (30.5 por ciento).

Por su parte, con la pregunta a la ciudadanía de “¿Quién cree que debe ser el candidato a presidente de México de Morena?”, la empresa Massive Caller también sitúa a Ebrard (35.2%) por encima de Sheinbaum (31.5%), seguidos por Adán Augusto López (20.3%), Manuel Velasco (6.1%), Gerardo Fernández Noroña (3.6%) y Ricardo Monreal (3.3%).

Los sondeos de opinión fueron compartidos por el equipo de trabajo del excanciller Marcelo Ebrard.

Fuente: Excelsior.