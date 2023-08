Dos artistas cubanos en San Miguel de Allende, agosto 2023

México. Dos artistas cubanos cruzan caminos en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Diferentes perspectivas de una misma isla. Uno nació al sur, en Batabanó un pueblo con puerto de mar, él otro, al norte en la villa de Guanabacoa. Ambos, con una impecable formación académica, desde ya hace un tiempo emprendieron sus propias carreras a nivel internacional teniendo siempre a Cuba como su taller de creación.

Vicente Hernández (Batabanó, 1971), con un recorrido por diferentes escenarios como Italia y los Estados Unidos de Norteamérica. Ha participado en disímiles muestras personales y colectivas. presente en prestigiosas subastas como Sotheby´s, Christie´s y Phillips de Nueva York. Su obra es parte de colecciones como la Galería Cernuda Arte en Florida y la Fundación Sebastian a partir de un viaje de intercambio cultural del artista a México en el 2018.

«Aunque hable y pinte en voz baja, su voz/pintura se escucha y observa muy lejos. Sus crónicas pictóricas, como podemos llamar a estas creaciones que son pantallas donde se filtran documentos históricos, geográficos y políticos del tiempo de una Isla, recorren el mundo con su carga de historias y vida cotidiana. Son relámpagos que incitan a mirar y desentrañar espacios, mapas, repletos de calles pintadas y recreadas por sus visiones por donde deambulan gentes, hechos, realidades y mensajes que coloca el artista en las casas, puertas y esquinas, como mágicos regalos visuales esperando a ser leídos por el espectador«.

Toni Piñera

Periodista. Crítico de Arte

DIONEL DELGADO[Guanabacoa, 1983] Una vez concluidos sus estudios en la Academia de San Alejandro de Cuba, inicia sus primeros pasos al formar parte del catálogo de Galería 10/10 de Ciudad de México, colección sostenida por la labor filantrópica y de mecenazgo que emprende Norman Bardavid Nissim con el arte cubano. La obra del artista ha sido mostrada en diferentes museos de México como parte del recorrido del proyecto editorial y museográfico «Revelación. Once artistas cubanos en el siglo XXI» y de manera individual en los Estados Unidos de Norteamérica en The Foosaner Art Museum (2012) y actualmente en The Appleton Museum of Art de la ciudad de Ocala, Florida. Sus pinturas y dibujos también se encuentran en colecciones privadas en Italia, España, Estados Unidos, Bélgica, entre otras.

«la obra de Dionel tiene dos grandes áreas o etapas: una marcada por los paisajes rurales de gran preciosismo en los detalles y una pincelada académica; y la otra de tipo más pop o gráfica, basada en la creación de portadas de revistas apócrifas con ciertas influencias de la obra del artista norteamericano Norman Rockwell».

Piter Ortega Núñez

Comisario. Crítico de arte,

Periodista cubano residente en New York

Premio EMMY 2022

Galería Irma Appel y Agua Santa Hotel Boutique han apostado por dos creadores de carrera comprometida que incursionan en uno de los escenarios más concurridos del mercado contemporáneo del arte: San Miguel de Allende. El arte cubano merece todavía más de una estrategia fina y persistente para su consolidación en los circuitos de galerías y subastas en México. Mientras, los artistas sólo tienen a su favor dos cosas: oficio y talento.

Lic. José Camilo López Valls

Promotor Cultural

Consultor arte cubano en México

Agosto, 2023