Que el plástico desechable no se multiplique en verano

Guatemala. Se acerca el asueto de Semana Santa y queremos compartir algunos consejos sencillos muy útiles para que no se dispare el consumo de plástico en estas fechas.

A principios de marzo, los jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países aprobaron una resolución para “Acabar con la Contaminación por Plásticos” y forjar un acuerdo internacional legalmente vinculante (de cumplimiento obligatorio) para 2024.

Con el compromiso de tantas naciones, este tratado representa un reconocimiento mundial no solo de la gravedad de la contaminación plástica, sino también de la necesidad de una estrategia para abordarla.

“Esta resolución refleja una respuesta mundial positiva a las voces de científicos, activistas, ambientalistas y la población que ha levantado la voz y mantenido la contaminación plástica como una prioridad”, expresa Sergio Izquierdo director de la organización Rescue the Planet.

Por lo anterior, la organización Rescue the Planet insiste en que el cambio tiene que comenzar a nivel individual, con el compromiso de cada persona. Es por eso que recuerda e insiste en algunos consejos para evitar o disminuir el uso de plástico desechable en estas fechas ya que durante las vacaciones podemos cambiar u olvidar momentaneamente nuestras buenos hábitos. Y es que un viaje puede ser un generador continuo de plásticos: la botella plástica de agua pura, la bolsa del sándwich, la taza desechable del café, las bolsas de boquitas…etc.

No es fácil, pero, con un poco de responsabilidad y sentido común se puede viajar sin dejar una huella contaminante tras nuestro paso. Es importante intentarlo, sobre todo en países como Guatemala en donde el manejo de este tipo de desechos es prácticamente ninguno, siendo testigos de la quema al aire libre de estos materiales, o incineración que generan gran cantidad de emisiones al medio ambiente y un río sin fin de desechos plásticos que flotan hasta llegar al mar a través de nuestros ríos, generando graves problemas a los ecosistemas.

Con estas sencillas recomendaciones se puede disminuir el uso del plástico en verano.

1. Usar botellas reutilizables de vidrio o acero

Para mantenernos hidratados en estos días tan calurosos lo mejor es llevar una botella reutilizable que puedes rellenar fácilmente y así evitar el gasto y los residuos que representan las botellas de plástico. Además, no olvides que con el calor se favorece la filtración de sustancias nocivas derivadas del plástico al agua.

2. Escoger opciones reciclables

Elegir siempre botellas de vidrio: Al comprar bebidas carbonatadas, jugos o salsas, prefiere vidrio ya que es 100% reciclable y se hace en el país. Mejor aún si consigues opción retornable, ya que se reutiliza una y otra vez sin producir desechos.

3. Comprar en los comercios y mercados locales llevando tus propias bolsas

Nos vayamos de viaje o nos quedemos en casa, en vacaciones podemos disfrutar del tiempo para comprar de otra manera: privilegiar el comercio cercano, los productos locales, disfrutar los mercados de pequeños productores y comprar llevando nuestras bolsas y/o canastas. Este descanso es un buen momento para poner en marcha nuevas formas de compra que se convertirán en nuevos hábitos de consumo.

4. Utilizar vajilla reutilizable

El verano es a menudo, sinónimo de asados, de picnics en la playa, en la granja o el campo. También se suelen incluir viajes largos con paradas para comer. Para evitar los residuos de envases y vajilla desechables, puedes optar por cubiertos, platos y vasos reutilizables, no solamente se ve mejor sino impactas menos el ambiente.

5. Botecitos de champú, cremas, pasta de dientes…

Nuestra bolsa es a veces una barra libre de recipientes de plástico, por no hablar de las microesferas y microplásticos de geles y cosméticos. Busca donde comprar alternativas de champú y acondicionadores sólidos en barra.

6. No te dejes engañar con productos “biodegradables o bioplásticos” …Recuerda que las biobolsas plásticas no son biodegradables en la naturaleza. No caigas en esa trampa.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe

Foto. Sergio Izquierdo