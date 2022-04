Países de América Latina y el Caribe establecieron tres prioridades regionales para la FAO

Quito, Ecuador / Santiago, Chile. Los países de América Latina y el Caribe establecieron las prioridades regionales que orientarán el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la región durante los próximos dos años.

La Conferencia Regional de la FAO concluyó hoy en Quito, Ecuador, luego de cinco días de debates que contaron con la participación del presidente de Ecuador, Guillermo Laso, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, 41 ministros y 23 viceministros de Estado, y el Director General de la FAO, QU Dongyu.

“América Latina y el Caribe puede y debe hacer frente a sus desafíos y pasar a la vanguardia de la alimentación y de la agricultura mundial. La seguridad alimentaria del mundo lo requiere”, dijo QU Dongyu. “La mejor manera de hacer esto es transformando sus sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles”.

En la Conferencia, los países compartieron sus innovaciones y las medidas que están tomado para transformar sus sistemas agroalimentarios. “Me complace decir que esta Conferencia Regional culmina con gran éxito. Han establecido claramente su hoja de ruta regional para avanzar hacia esta gran transformación en las tres prioridades regionales que han respaldado”, dijo QU.

“Quisiera agradecer a las delegaciones de los países Miembros, por haberse tomado el tiempo de visitarnos en Ecuador y estar aquí para intercambiar opiniones sobre temas muy importante para la región en el ámbito de la agricultura y la alimentación”, dijo el presidente de la Conferencia Regional, el ministro de Agricultura de Ecuador, Pedro Álava.

586 personas participaron en la Conferencia, incluyendo miembros del sector privado, la academia, la sociedad civil y el Sistemas de Naciones Unidas, y 34 mil personas siguieron las transmisiones de la Conferencia Regional. Los países Miembros eligieron a Guyana como el país sede de la próxima Conferencia Regional, que tendrá lugar en 2024.

Tres prioridades regionales

Construir sistemas agroalimentarios sostenibles para garantizar dietas saludables fue una de las prioridades establecidas por la Conferencia Regional. La FAO ayudará a los países a asegurar el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos, impulsar dietas saludables y políticas y programas para apoyar a 104 millones de personas que viven con obesidad y a 60 millones de personas que viven con hambre.

“En América Latina y el Caribe no hay hambre por falta de comida. No hay hambre porque los agricultores no hagan su tarea. La hay porque existe demasiada desigualdad y pobreza”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.

La segunda prioridad regional de la FAO es sociedades rurales prosperas e inclusivas, “La mitad de la población que vive en los campos de América Latina y el Caribe es pobre, una de cada cuatro personas vive en extrema pobreza, y el 82% de quienes trabajan en la agricultura y en la pesca, lo hacen en condiciones de informalidad”, explicó Berdegué.

Una agricultura resiliente y adaptada al cambio climático es la tercera prioridad regional de la FAO. “Estamos fuertemente comprometidos con detener la deforestación, promover la ganadería sostenible y baja en emisiones, e impulsar la recarbonización de los suelos y la recuperación de agroecosistemas degradados,” dijo Berdegué.

Innovación y digitalización

Según el Representante Regional de la FAO, todas las prioridades regionales tienen una precondición: la innovación. “Nuestro compromiso es que cada iniciativa regional de la FAO sea un motor de innovaciones, y que cada proyecto sea una experiencia de digitalización. La digitalización de los sistemas agroalimentarios y de las sociedades rurales es absolutamente necesaria”, dijo Berdegué.

La innovación es central en el Marco Estratégico de la FAO 2022-2031: este busca impulsar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás, y fue analizado por los países durante la Conferencia para adaptarlo a sus necesidades y condiciones.

“Sus prioridades regionales son las raíces que arraigarán profundamente el Marco Estratégico de la FAO 2022-2031 en los suelos fértiles de esta maravillosa tierra. Son ustedes quienes deben asumir el liderazgo, porque la FAO es su Organización. Ustedes nos gobiernan y estamos totalmente comprometidos a trabajar por sus prioridades,” concluyó QU.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe