La Embajada del Japón en Guatemala y Plan International Japan firman convenio para el empoderamiento de los jóvenes guatemaltecos

Guatemala. La Embajada del Japón en Guatemala y Plan International Japan ratificaron un convenio de asistencia financiera no reembolsable para dar inicio de la segunda fase del proyecto de “Promoting economic empowerment of young people in Alta Verapaz (Promoviendo el empoderamiento económico para los jóvenes en Alta Verapaz)”, con un monto de US$ 738,100 dólares (de marzo de 2022 a febrero de 2023).

Este proyecto, tiene como objetivo principal el desarrollo económico de jóvenes de 16 a 24 años de edad, especialmente las mujeres jóvenes quienes son más vulnerables por tener menos oportunidad, y Plan International Japan implementa el proyecto en La Tinta y Tucurú, Alta Verapaz, por un período de 3 años con financiamiento del Gobierno del Japón por un monto total aproximadamente de US$2,016,130 dólares americanos (aproximado Q15,524 mil quetzales).

La primera fase de este proyecto, dio inicio en marzo del año 2021 con una inversión de US$ 655,272 dólares, y que tuvo como resultado la construcción de un Centro de Acopio de verduras en Tucurú y la realización de capacitaciones a jóvenes de la región.

Para el segundo año de implementación, se tiene planificada la construcción de un Centro de Acopio de verduras en La Tinta y la realización de capacitaciones para 12 comunidades de La Tinta y Tucurú. Se seleccionarán a los participantes y se unirán al club de emprendedores o al club de pequeños negocios agrícolas. Se efectuarán capacitaciones en gestión empresarial, producción y manejo de hortalizas. Además, los jóvenes recibirán apoyo para expandir el mercado de su producto a través de la certificación de su producto, el registro de sus empresas, la venta de su producto a las escuelas y la construcción de una buena red con los compradores.

En la ceremonia el Embajador Yamamoto mencionó: “Guatemala tiene un gran potencial por su población joven y estoy seguro que, capacitando a jóvenes, podrán lograr un desarrollo integral para su familia, comunidad y para toda Guatemala.”

Así también el Gerente del Proyecto en Guatemala de Plan International Japan, Sr. Minagi, Akihiro comentó: “Después de completar el proyecto del primer año, en la región de objetivo, se notan cambios, especialmente para aquellas niñas o señoritas que no pudieron continuar sus estudios de escuelas. Con la donación del Gobierno del Japón, seguiremos apoyando a jóvenes de la región para un mejor futuro, para que puedan seguir adelante con sus sueños y esperanzas.”

Further Reading Plan International impulsa el acceso a la educación segura y de calidad

La Embajada del Japón en Guatemala ha trabajado con Plan International Japan con anterioridad, la primera vez con un proyecto de educación para los niños de Purulhá, Baja Verapaz, y hace 5 años con un proyecto de igualdad de género para el área de Alta Verapaz por un período de 3 años. Y en esta tercera ocasión, con el “Proyecto para desarrollar la capacidad de los jóvenes en Alta Verapaz”, se espera que la generación joven de la zona, en especial de La Tinta y Tucurú, pueda iniciar emprendimientos agrícolas o mejorar sus negocios agrícolas familiares existentes.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe