Global Agribusiness Forum 2022 debatirá los retos de la agenda internacional de agronegocios

Entidades, expertos y autoridades abordarán cuestiones como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la sustentabilidad en un mundo post-pandémico

México. La quinta edición del Global Agribusiness Forum (GAF) – uno de los principales encuentros de agronegocios del mundo – se celebrará los días 25 y 26 de julio de 2022, en São Paulo, en el Hotel Sheraton WTC. El evento bianual con transmisión online gratuita será promovido conjuntamente por la Sociedad Rural Brasileña – SRB, la Asociación Brasileña de Productores de Maíz – ABRAMILHO, la Alianza Internacional del Maíz – MAIZALL, la Asociación de Criadores de Ganado Cebú – ABCZ, la Asociación Brasileña de Productores Exportadores de Frutas y Derivados – ABRAFRUTAS, el Foro Nacional del Azúcar y la Energía, la Unión Nacional del Etanol y el Maíz – UNEM, la Asociación Brasileña de Proteínas Animales – ABPA y DATAGRO, empresa de consultoría agrícola en Brasil.

La edición de 2022, que integra los esfuerzos de la agroindustria para superar el reto de alimentar a la población mundial en las próximas décadas, tendrá como tema «Seguridad alimentaria, cambio climático y sustentabilidad». Bajo estos tres frentes principales, el evento contará con panelistas y autoridades nacionales e internacionales, como el Embajador Alexandre Parola, Representante Permanente de Brasil ante la OMC; Embajador Roberto Carvalho de Azevêdo, ex Director General de la OMC y Director de Asuntos Corporativos y Presidente de la Fundación PepsiCo; Dr. Seth Meyer, Economista Jefe – USDA; Dr. Edwini Kessie, Director de la División de Agricultura y Productos Básicos, OMC – Organización Mundial del Comercio; Pablo Di Si, Presidente Ejecutivo de Volkswagen Latinoamérica; Giulia Di Tommaso, Presidenta y CEO de CropLife International; Janelle Meyers, Directora de Sustentabilidad de Kellogg Company, Arnaud Petit, Director Ejecutivo de IGC – International Grains Council; Hsia Hua Sheng, Vicepresidente del Banco de China, entre otros. Los expertos promoverán grandes debates y temas como: Los retos de la agricultura mundial; El reto de alimentar al mundo en 2050; Biotecnología, seguridad alimentaria y sustentabilidad; Economía circular y reducción del desperdicio de alimentos; Entorno empresarial y acceso a los mercados; Perspectivas mundiales hasta 2050; El reto de la producción sustentable en tiempos de conflicto; El futuro del comercio mundial; Los biocombustibles y el futuro de la movilidad; Complementariedad entre la agricultura familiar y la empresarial.

En 2018, en la última reunión antes de la pandemia de Covid-19, el Global Agribusiness Forum reunió a más de 3 mil 200 participantes de 62 países, 73 ponentes internacionales, 13 ministros de estado de agricultura y dos exministros. Además, contó con el apoyo de 103 entidades de prestigio y gobiernos, y se distinguió por promover debates y plantear cuestiones de gran importancia para el desarrollo y el crecimiento del sector. En ediciones pasadas, el FAG también contó con la presencia de figuras como Michel Temer, ex presidente de Brasil; Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel; Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos; el empresario Abilio Diniz, presidente del consejo de administración de BRFoods; entre otros distinguidos representantes y expertos del sector público y privado del agronegocio mundial.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe