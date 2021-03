Vinicio Cerezo: Las coberturas actuales de la vacuna COVID-19 no han alcanzado ni siquiera para la cuarta parte de la población en la región

Centroamérica. El Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo y el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema expresaron ante la Directora General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, que la región necesita apoyo equitativo y oportuno para que Centroamérica y República Dominicana tengan acceso eficiente y ágil a la vacuna contra la COVID-19 e hicieron un llamado a una mayor solidaridad global.

En ese sentido, el Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo indicó que Centroamérica y República Dominicana forman parte del Mecanismo COVAX y han realizado gestiones directas para la adquisición de mayores dosis. No obstante, las vacunas no han llegado en el tiempo o la cantidad prevista, lo cual ha provocado que las coberturas actuales no alcancen ni siquiera a la cuarta parte de la población.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, en la cual las representaciones de los países miembros manifestaron que más allá del 20 % de vacunas que se pueden asegurar con el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX-Facility), es necesario contar con un mecanismo regional que asegure la transparencia, un acceso universal equitativo, eficiente, oportuno y ágil para todos los países, puesto que la vacuna contra la COVID-19 deber ser considerada un bien común para la población mundial.

Además, expusieron que, en la región de las Américas, se cuenta con un mecanismo de larga data como el Fondo Rotatorio de la OPS que por más de 40 años ha brindado acceso a vacunas seguras, de calidad y a precios asequibles para los Estados miembros.

Este diálogo se realizó en seguimiento a la 82° Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA sostenida el pasado 24 de febrero, donde se emitió un comunicado conjunto haciendo un llamado a “Mayor Solidaridad Global para el Acceso Equitativo y Rápido a la Vacuna COVID-19 para Centroamérica y República Dominicana”.

El Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo dijo que la OPS ha jugado un rol fundamental acompañando técnicamente a los países miembros del SICA, desde que la pandemia impactó a Centroamérica, situación que motivó a diseñar y poner en ejecución el Plan de Contingencia Regional frente al Coronavirus por más de US$1,900 millones, en acciones complementarias a los esfuerzos nacionales.

Mencionó también que, desde el 1 de marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso cero en la región centroamericana hasta esta fecha, se ha presentado 1.2 millones de casos confirmados de Coronavirus, de los cuales 178 mil son casos activos, con las implicaciones de salud, sociales y económicas que han golpeado no solo a la región sino a toda la humanidad.

“Fortalecer los mecanismos subregionales debe ser un compromiso también de las instancias multilaterales. Pero yendo más allá, en materia de cooperación, podamos valorar las capacidades de los países de América Latina y de Centroamérica para la producción de la vacuna y así podamos garantizar que el 70 % de la población sea vacunada”.

En el mismo sentido, expuso que la Negociación Conjunta en el marco del SICA con el apoyo técnico del Consejo de Ministros de Salud, desde 2009 a la fecha, ha reportado más de US$95 millones en ahorro a los países miembros, con un retorno de US$230 por cada dólar invertido.

Al respecto, la Directora General de la OPS, Carissa Etienne aseguró el compromiso de la OPS con los principios del Fondo Rotatorio que garantiza el acceso a las vacunas seguras, de calidad y a precios asequibles “en un par de meses habrá más vacunas calificadas contra la COVID-19, de calidad y a precios asequibles para la región. Esto es además del 20 % que COVAX está ofreciendo”, acotó.

Desde finales de diciembre de 2020 a la fecha, la región centroamericana ha recibido más de medio millón de vacunas de acuerdo con datos publicados por los ocho países miembros del SICA. Con el ingreso de las vacunas, los Gobiernos anunciaron priorizar al personal médico, seguido de ciudadanas y ciudadanos más vulnerables, entre personas de tercera edad y aquellas con precondiciones médicas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe