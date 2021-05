SICA: Mejorar acceso a energías limpias y resilientes, el reto de la transición energética en Centroamérica

Centroamérica. En la actualidad, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) enfrentan el reto de universalizar el acceso a energías limpias para su desarrollo.

Durante el primer Foro Regional y Diálogo de Alto Nivel Sobre Energía Renovable y Eficiencia Energética para la Recuperación Verde en la Región SICA, las y los expertos en esta temática concordaron que es necesario una mayor innovación financiera, la garantía de que un nuevo sistema energético sea resiliente a las condiciones climáticas del istmo y la coordinación articulada de Estado, empresas e individuos.

La Subsecretaria de Energía de Panamá, Rosilena Lindo, explicó que es necesario poder facilitar acceso energético sostenible para acciones cotidianas como cocinas. “Al lograrlo no solo permite mejorar la economía sino poner a disposición recurso humano que hoy por hoy no puede apoyarnos. La ausencia de recurso energético no se lo permite”, dijo

Asimismo, argumentó que la gestión de los países durante la pandemia es un ejemplo de lo rápido y coordinados que pueden actuar, por lo cual es importante tomar en cuenta esa coordinación para continuar con las acciones de transición energética regional.

El Jefe de Cooperación de la Unión Europea para Centroamérica, Alberto Menghini, reforzó la intervención y agregó que “las energías renovables en esta fase de transición dan oportunidad de dar acceso a energía a comunidades u hogares que nunca la han tenido. En Panamá existen experiencias interesantes con comunidades en el área de la comarca indígena, donde se implementan mecanismos para dar acceso a energías renovables a comunidades que se ven excluidas de grandes líneas de transmisión porque no justificarían nivel de inversión que se necesita”.

Menghini adicionó que la transición energética tiene que asegurar mayor participación al mercado laboral de las mujeres y las jóvenes. “Pasar por mecanismos de recalificación de fuerza laboral es fundamental y al mismo tiempo tratar de garantizar mecanismos de acceso a financiación, ya que actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) tienen problemas de acceso”, señaló

Asimismo, destacó que los países miembros del SICA tienen un gran elemento de fuerza constituido por la cooperación que recibe a nivel energético. “Tiene un valor enorme de cada a crear una transición más justa en el futuro”.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la subsede de CEPAL, Víctor Hugo Ventura, habló del reto de superar la pobreza energética. “En Latinoamérica son 20 millones de personas, familias o viviendas sin acceso a combustible para cocción de alimentos. Ahí está el mayor consumo de leña”, dijo. Por ello, indicó que es necesario llevar la transición energética hacia esas familias con tecnologías adecuadas, con salvaguardas sociales que permitan la superación de la pobreza.

“Aquí hay un tema de género, pues las mujeres en áreas rurales son las que sufren la contaminación al interior de sus viviendas, son las que se encargan de la recolección de la leña. Son muchas horas las que se pierden y se pueden dedicar a desarrollo personal, educación, microemprendimiento”, enfatizó Ventura.

Finalmente, añadió que es urgente la universalización de la electricidad. “Es necesario mejorar la accesibilidad pues es motor de desarrollo: es energía para saneamiento, suministro de agua para consumo, para microempresas, para el sector agrícola, salud, educación y telecomunicaciones. Es necesario contar con energía barata y accesible para zonas vulnerables para superar condiciones de pobreza y pobreza energética”.

La actividad contó con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Agencia Austríaca de Desarrollo y el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica (4E, por sus siglas en alemán).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe