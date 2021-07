Cuba responsabiliza a Estados Unidos de los sucesos ocurridos el 11 de julio

Cuba. Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de ejecutar una operación comunicacional de alta envergadura para atacar al gobierno cubano y reforzar el bloqueo contra la isla.

Ante medios de prensa nacionales y extranjeros, Rodríguez Parrilla explicó como empresas y políticos estadounidenses pusieron en marcha una operación comunicacional de alta envergadura para movilizar a los ciudadanos, aprovechando la difícil coyuntura que se vive en Cuba por la Covid y el reforzamiento del bloqueo.

Fue “un intento deliberado, cruel, oportunista de aprovechar una pandemia para intentar estrangular” a la economía nacional, preciso el canciller.

Explicó que los sucesos del día 11 de julio fueron “desordenes a una escala muy limitada”, hubo vandalismo, hubo violencia, donde participaron elementos delincuenciales con antecedentes penales, personas vinculadas a elementos de marginalidad, que nuestro pueblo rechaza, y en la que estuvo implicado el gobierno de Estados Unidos a través de una campaña mediática en Twitter que contó con importantes recursos multimillonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas instaladas en Estados Unidos.

Se utilizaron para ello las llamadas “granjas de bots y trols” para difundir a una escala masiva los supuestos llamados de auxilio en la isla, mediante las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas, que permitió operara miles de réplicas de estas etiquetas y trinos de auxilio en menos de un minuto para crear una fantasía de estallido social que no ocurrió en Cuba, sino en servidores de empresas norteamericanas que realizaron estas operaciones digitales.

Durante su intervención en la sede de la cancillería cubana, el titular de Exterior criticó la gestión de la plataforma Twitter que es muy eficaz cuando le conviene influir en determinadas cuentas, pero que no bloqueó ninguna de las cuentas que difundieron información falsa a escala masiva. Twitter no activó nunca, a pesar de las denuncias que recibió de usuarios, sus sistemas antispam, no ha bloqueado hasta este minuto una sola de estas cuentas. Puso de ejemplo que una sola cuenta localizada en España, puso más de mil tuits, tanto el 10 de julio como el día 11, a razón de cinco retuits por segundo, lo cual es imposible hacer en un teléfono normal.

Responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de las consecuencias que se produzcan de persistir en esta política de estrangulamiento e instó al presidente Biden a que escuche a la comunidad internacional que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene Estados Unidos, rechazado por abrumadora mayoría el 23 de junio en la Asamblea General de Naciones Unidas, y que revierta las 243 medidas aplicadas por la administración Trump. “Podría instar al Congreso de Estados Unidos a que levante el bloqueo, a que adopte también iniciativas legislativas. Podría además, recuperar algunas de sus prerrogativas soberanas y podría, por ejemplo, suspender la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, la autorización de demandar ante cortes estadounidenses, en una brutal expansión de la ley de ese país, a compañías, ciudadanos y gobiernos de terceros Estados, más allá de las fronteras de Estados Unidos”, puntualizó.

Las redes han difundido noticias sobredimensionada de la situación de la pandemia en Cuba, sin embargó, la tasa de mortalidad en la isla es del 0,64 por ciento, estadística muy inferior del promedio reportado en América que es del 2,62 por ciento o la media registrada en el mundo de 2,16 por ciento.

“Son incomparables las dificultades, la tasa de contagio, la cantidad de enfermos de COVID, la tasa de letalidad que hay hoy en Cuba con lo que está ocurriendo hoy en todo el planeta, incluso en las naciones más ricas y desarrolladas, incluso en Europa occidental”, dijo.

Reiteró que a pesar de las condiciones actuales que atraviesa Cuba es el único país de Latinoamérica que ha desarrollado sus propias vacunas contra la covid.

Advirtió que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, actuará junto a nuestro gobierno y nuestros órganos judiciales en la aplicación de nuestras leyes, tomando en cuenta también el derecho internacional y los propósitos con que en el ámbito de la comunidad digital los gobiernos del planeta han suscrito los instrumentos jurídicos.

En los momentos finales de su intervención, el canciller cubano reiteró que la revolución cuenta con el consenso mayoritario del pueblo, con su persistente optimismo, y su consagración en medio de las dificultades a enfrentar y resolver los problemas.

Posteriormente se procedió a responder preguntas de los periodistas presentes.

Fuente: Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.