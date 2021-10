Corte de apelaciones de DC autoriza expulsiones de familias inmigrantes bajo el Título 42, revierte decisión juez federal

Guatemala. La corte federal de apelaciones de DC, otorgó autorización al gobierno de Joe Biden, para continuar expulsando de forma acelerada a núcleos familiares de inmigrantes capturados en frontera sur de EE. UU., por lo que continuarán deportaciones y su incremento expone el licenciado Fernando Castro Molina consultor migratorio.

Debe enfatizar que la administración Biden, mantiene la ley de aplicación del Título 42, con el argumento que es necesaria para impedir brotes de coronavirus en las instalaciones a las que son enviados los inmigrantes en espera de la decisión de sus procesos judiciales.

El gobierno de Biden ha optado por no aplica el Título 42 a menores inmigrantes no acompañados, pero la ha mantenido en el caso de familias que viajan con menores. Por lo que no dudo el incremento en deportaciones hacia Triangulo Norte.

4235 menores inmigrantes retornados

Es lamentable que la Migración de menores se de, de países ante la falta de responsabilidad de los gobiernos de brindar desarrollo en sus respectivos países, y al conmemorar El Día del Niño es de llamar a reflexionar que 4235 menores han sido retornados a países como Guatemala, Honduras y El Salvador en su intento de encontrar mejores oportunidades en Estados Unidos comenta el licenciado Fernando Castro Molina, consultor migratorio.

Es lamentable la crisis migratoria actualmente, con cifras de más de 1,450,000 capturas en frontera sur por personal de la Patrulla fronteriza, dentro de los cuales los menores inmigrantes son separados de sus padres en largos procesos para requerir asilo en EE. UU., afectando salud emocional y psicológica.

Las estadísticas de enero al 1 de octubre 2031, indican que han retornado vía aérea desde Estados Unidos 1,309 menores acompañados y 47 no acompañados a Guatemala, quienes buscaron un mejor futuro, que no encuentran en Guatemala.

Y del 22 de agosto al 28 de septiembre 2021, han retornado vía terrestre a Guatemala, a través del Puesto Fronterizo de El Ceibo, Petén un total de 2,879 menores de edad inmigrantes, entre guatemaltecos y centroamericanos, lo que debe considerarse una vergüenza para los gobiernos de no poderles ofrecer desarrollo, educación y salud para mejorar sus condiciones de vida, ni a sus padres para no migrar.

Hoy celebrar el día del niño, debiera ser por el cambios de condiciones, sacarlos de la pobreza y pobreza extrema y brindarles un desarrollo en su país.

Instituciones vinculadas al tema migrante como es El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA y Autoridad Migratoria Nacional, debieran laborar conscientemente en un trabajo integral y de promover el desarrollo, para evitar la inmigración, separación familiar y exposición a riesgos o perder la vida.

La responsabilidad moral de autoridades de gobierno por realizar sus competencias es fundamental.

Fuente. Fernando Castro Molina, consultor migratorio