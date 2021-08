Childfund Guatemala, presenta resultados del proyecto para afrontar la crisis migratoria

Guatemala. “Prevención de la migración irregular de niños en Centroamérica y México PICMCA/CONFIO”. Dichos esfuerzos fueron enfocados en la protección infantil, prevención de la violencia, empleabilidad y emprendimiento juvenil, por último, participación y liderazgo juvenil.

El proyecto CONFIO/PICMCA, fue diseñado con el objetivo de hacer frente a los desafíos de la migración irregular, mejorando el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes. Las áreas de intervención fueron definidas con base en los porcentajes de migración presentados por ChildFUnd a través del proyecto CONFIO, promoviendo la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de la capacidad institucional para frenar la migración irregular.

La ejecución del proyecto CONFIO duró 4 años, se inició en 2017 y finalizó este año 2021. Se trabajó en 6 municipios y 30 comunidades de 3 departamentos del occidente de Guatemala, que incluye el departamento de San Marcos, en el municipio de Concepción Tutuapa, Tacaná, en Huehuetenango en jurisdicción de Cuilco, Aguacatán y Sololá en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán. Este programa logró beneficiar a 20,568 personas de manera directa, 11,780 mujeres y 8,788 hombres a nivel general.

Este programa se enfocó en 3 diferentes ejes:

1. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Antecedentes: En Guatemala, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afirman que viven en vulneración de sus derechos, de ellos solamente el 7% indica que en sus escuelas tienen programas de apoyo para evitar la deserción escolar.

Otro aspecto importante es que los padres utilizan medidas físicas para disciplinar a sus hijos, el índice de este tipo de medias asciende al 54%, siendo el tercero más alto de la región.

“Los logros del proyecto CONFÍO en el área de protección de la niñez y prevención de la violencia, radica en la formación de 41 representantes de servicio de protección y prevención de la violencia infantil, siendo 61% mujeres y 39% hombres, así como 208 docentes”. explicó, Walter Cocón Coordinador del proyecto CONFIO de ChildFund.

Para este eje se elaboraron 6 manuales de funciones para las oficinas municipales de protección y además se capacitó a 221 miembros de redes de protección y líderes de 29 comunidades sobre la utilización de estos manuales. También se recuperaron espacios recreativos con el objetivo de promover la convivencia segura de más de 7,000 familias participantes en la metodología YO CONFIO EN MI COMUNIDASD y YO CONFIO EN MI ESCUELA.

2. EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Antecedentes: Se ha identificado que en el país existen limitadas oportunidades de empleo para los jóvenes, ya que solamente el 11% de mujeres y el 44% de hombres de entre 15 a 24 años han encontrado un trabajo en los últimos 12 meses. La falta de oportunidades laborales se suma a las limitadas oportunidades de participar en programas de formación profesional, ya que, según datos de línea de base, Guatemala es el país de la región que presentó menores porcentajes, alcanzado solo el 3%. Razón por la cual el 64% razonan que sus vidas estarían mejor si vivieran en otro país, siendo estos principalmente los hombres de entre 15 a 24 años representando un 82%.

“Las cifras obtenidas nos muestran que la empleabilidad y emprendimiento juvenil es un área importante para el proyecto CONFIO, porque con él, más de 2,000 jóvenes formaron habilidades para la vida en empleo y emprendimiento, 152 personas crearon habilidades técnicas vacacionales, 91 reciben mentorías sobre educación financiera y 127 emprendedores. Además, fueron logradas 8 alianzas con empresas para brindar pasantías y 24 jóvenes interesados en adquirir experiencia”. agregó Walter Cocón Coordinador de Proyectos.

3. LIDERAZGO JUVENIL

Antecedentes: La sociedad guatemalteca brinda pocos espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes y esto se refleja en los resultados de línea de base del proyecto CONFIO en el cual se abordó la participación en clubes, grupos y organizaciones, en donde participan más los hombres con el 15% y mujeres con 13% de 15 a 24 años.

“En la participación y liderazgo juvenil, el proyecto CONFIO logró la formación de 1,576 jóvenes con 57% mujeres y 43% hombres en temas como: Participación Cívica, Liderazgo, Salud Sexual y Reproductiva, Incidencia y Género”, puntualizó Walter Cocón.

Los jóvenes formaron 21 comités juveniles en sus comunidades y municipalidades con la participación de 137 jóvenes 55%, mujeres y 45% hombres, con la finalidad de fomentar un espacio de cooperación y liderazgo juvenil que pudiera incidir desde sus comunidades.

Además, se realizaron 7 foros juveniles sobre migración irregular en los municipios de intervención y un foro virtual masivo a nivel nacional en alianza con Fundación Azteca y la Gira Vive, dando como resultado un alcance masivo en los que en total participaron 2,002 jóvenes (61% mujeres y 39% hombres) en donde se pudo concientizar sobre los riesgos y alternativas de la migración irregular.

Un aspecto que favorece la participación de este grupo de personas es que sus opiniones sean tomadas en cuenta por su comunidad, pero los datos son bajos a nivel regional, sobre los roles de liderazgo en Guatemala los niños y niñas de 10 a 15 años no sobrepasan el 7%, siendo menores en los niños de 10 a 14 años en un 6% y las mujeres de 15 a 24 años en un 4%. Esta situación puede generar migración porque sus necesidades no son satisfechas, no se tiente patrimonio ni vínculos sociales por lo que buscan un nuevo país para desarrollarse.

“Consideramos que la ejecución de este programa nos muestra que, la migración irregular puede ser contrarrestada y detenida en sus orígenes. Pero para lograrlo es necesario trabajar con las comunidades conociendo a fondo sus necesidades.” concluyó Cocón.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe