Caravana migrante se enfrenta a la Guardia Nacional y avanza en sur de México

México. Integrantes de la caravana migrante tuvieron este viernes un nuevo enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, luego de que las autoridades intentaran frenar su paso en camiones en su recorrido en el sur de México, que ya suma 20 días.

Los migrantes, que han recorrido más de 340 kilómetros de los estados de Chiapas y Oaxaca, decidieron no caminar más y en el trayecto cambiaron de estrategia y se subieron a tractocamiones para avanzar unos 22 kilómetros desde Santiago Niltepec hasta La Venta.

No obstante, al saber que los camiones se dirigían a la carretera transístmica hacia Veracruz, decidieron cambiar la ruta y avanzar hacia el municipio de Matías Romero.

Los efectivos bloquearon la carretera y trataron de detener el paso del primero de tres tráileres que iba a la vanguardia, lo que provocó que un grupo de ellos descendiera de la plataforma y alcanzara una patrulla a la que golpearon.

Ante esto, un grupo de la Guardia Nacional avanzó para tratar de cerrarles el paso en la entrada a La Ventosa donde hubo discusiones que terminaron enfrentando a los migrantes con los efectivos de seguridad.

Tras el incidente, que no pasó a mayores debido a la intervención del activista Irineo Mujica que calmó a sus compañeros, los efectivos decidieron abrirles el paso.

«Necesitamos que nos abran paso, los niños no van a aguantar, sean más humanos, sean más humanos, los niños no van a aguantar, lo que quieren es matarlos, quieren matarlos con el frente frío, eso no es humano, eso no es la Guardia Nacional», condenó Mujica.

La caravana llegó esta noche a Matías Romero y está a una hora de salir del estado de Oaxaca para ingresar a Veracruz.

Este incidente se suma al de la semana pasada cuando se produjo un choque con la Guardia Nacional entre migrantes y agentes, con varios detenidos y también elementos de seguridad heridos.

En días recientes, un total de 800 migrantes de la caravana han regularizado su situación en el país a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y, a raíz de ello, han abandonado el contingente.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) «encontró» más de 1,5 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Además, México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

