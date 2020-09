Triste despedida al Primer Maestro del Ron Cubano José Pablo Navarro Campa

Cuba. El Ron Ligero Cubano hoy se viste de luto. Acaba de fallecer nuestro queridísimo Primer Maestro del Ron Cubano José Pablo Navarro Campa.

Una lamentable enfermedad puso fin a su vida, una vida entregada a cultivar y salvaguardar el saber hacer de los Maestros, y para poner bien en lo alto el nombre del ron cubano.

Descansa en paz Maestro, seremos fieles a tu obra.

Biografía del Primer Maestro del Ron Cubano José Pablo Navarro Campa tomada del sitio oficial de CubaRon.

“Escribir una síntesis de mi vida solo me es posible partiendo de un profundo agradecimiento a mi familia toda y a todos los que sembraron la inquietud técnica, los que cultivaron desde pequeña edad el amor a mi Patria y la Cultura de mi pueblo, los que me enseñaron que servir es mejor que ser servido y que la vanagloria no engrandece por el contrario envilece, los que han escrito y escriben hoy una historia cubana que hacen crecer el legítimo orgullo de ser cubano. Es fácil trabajar mucho y hacerlo con alegría y con gozo cuando se trata de defender una historia y una cultura donde las mejores virtudes humanas se empinan como el Turquino. Gracias también por la oportunidad de contribuir pequeñamente pero con corazón crecido a ese proyecto de humanidad que es nuestra historia y cultura.”

Nacido el 28 de Abril de 1942 en Palma Soriano, desde los 7 años de edad vive en la ciudad de Santiago de Cuba, ambas pertenecientes a la provincia Santiago de Cuba. Es el quinto de seis hermanos.

Cursó la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Oriente, donde se graduó en 1964.

Permaneció como profesor de la Escuela de Ingeniería Química hasta el año 1970 con una intensa actividad docente y especialización en Físico-Química, Termodinámica Técnica, Termodinámica para Ingenieros Químicos y Balance de Masa y Energía aplicados a Plantas completas. Ya en 1968 había publicado algunos materiales docentes de importancia académica.

En 1971 pasó de la docencia a la industria del Ron donde desde los primeros días descubrió en ella el amplio y preferencial campo de aplicación de los estudios que por años habían constituido su especialización en la Universidad de Oriente. Desde entonces, hace 40 años, trabaja para la fabricación del ron cubano.

Su trabajo en la Industria Ronera Cubana incluye apreciable variedad de aspectos que poco a poco fueron construyendo una integralidad que va desde: 1) la Caña de Azúcar al Ron Terminado; 2) la Producción Directa hasta las Investigaciones, Proyectos, Diseños Técnicos, Proyección de Plantas Completas y otros; 3) las decisiones inmediatas por urgencias de producción hasta la paciente espera para completar en años el necesario añejamiento; 4) garantizar la estabilidad de un ron conocido hasta el desarrollo de nuevos rones por requerimientos del mercado; 5) el cuidado y ordenamiento de aguardientes y rones según tipos y edades en una ronera hasta involucrarse con todas las roneras del País; 6) las exigencias de producción de Alcohol Puro hasta la Riqueza de las mezclas necesarias en aguardientes y rones; 7) el exigente resultado económico hasta la estabilidad de la calidad del ron cubano que además conserve la tradición heredada; 8) el urgente resultado de Hoy hasta soñar y garantizar el Mañana; 9) la profundización personal de conocimientos hasta la satisfacción de compartirlos y trasmitirlos, e incluso presentarlos en foros nacionales e internacionales.

Todo ello explica su desempeño como profesor, tecnólogo, jefe de planta, jefe de departamentos y grupo de investigaciones, Vice-Director en Empresa ronera, Director Industrial y responsable de grupos técnicos asesores. Para nuestro Primer Maestro, el reconocimiento como Maestro del Ron Cubano constituye una “síntesis de toda mi vida laboral y una condición que me ha permitido presentar ante el mundo y defender… al Ron Cubano”.

Ciencia, Técnica, Defensa de la Cultura Nacional, Escuela y Crisol donde se funden Virtudes han constituido y constituyen los puntos cardinales de su vida asociada a la producción del ron, con la firme convicción que descubrir el valor cultural y patrio en el ron cubano es lo primero porque las mercancías perecen y pueden recuperarse a corto plazo, pero la Cultura no.

Fuente: Havana Club International S.A.