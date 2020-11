Presidente de Costa Rica felicita a Biden y Harris por triunfo electoral en EEUU

Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, felicitó en su cuenta personal de la red social twitter a Joseph Biden y Kamala Harris por su victoria en las elecciones de Estados Unidos.

‘Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris en su condición de Presidente Electo y Vicepresidenta Electa de los Estados Unidos. Celebramos la alta participación en el proceso electoral, así como los lazos de amistad que nos unen con el pueblo estadounidense’, escribió Alvarado en su cuenta personal, @CarlosAlvQ.

Por su lado, la primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, felicitó hoy al pueblo de Estados Unidos por su convicción democrática que dió como resultado la elección de Joseph Biden y Kamala Harris.

En su cuenta personal de Twitter, @epsycampbell, la primera mujer negra de Costa Rica en ser electa en ese cargo escribió: ‘envío una sincera felicitación al pueblo de Estados Unidos por su convicción democrática que ha dado como resultado la elección del Presidente @JoeBiden y de la Vicepresidenta @KamalaHarris’.

En un segundo tuit, Campbell trasmitió un cálido saludo y una especial felicitación a la Vicepresidenta @KamalaHarris, quien se convertirá en la primera mujer negra de Estados Unidos y la segunda en el continente americano, en desempeñar ese rol.

Y en un tercero, apuntó que como descendiente jamaiquina y orgullosa mujer afrodescendiente, espero trabajar junto a la vicepresidenta @KamalaHarris para mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar de nuestras comunidades y países.

La primera vicepresidenta tica repitió esos tuits en inglés.

Cerca del mediodía de este sábado, Pensylvania anunció que Biden ganó los 20 votos electorales de ese estado, con los cuales sumó 273 sufragios de este tipo, suficientes para ser electo como presidente de Estados Unidos, pues solo requería de 270.

Fuente: El País.cr