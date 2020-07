Pandemia registra una desaceleración en México: López-Gatell

México registró una nueva cifra récord, al reportar 6 mil 995 nuevos contagios por covid-19, – en tan solo un día- durante esta pandemia, por lo que el acumulado se elevó a 275,003 casos.

El número de defunciones se incrementó a 32 mil 796 con el registro de 782 nuevos decesos.

Actualmente existen 27 mil 891 casos activos y 165 mil 795 son personas recuperadas, reportó la Secretaría de Salud en su comunicado técnico diario.

La epidemia se desacelera

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que aunque la epidemia en México sigue activa y está creciendo, ya presenta una desaceleración.

La epidemia en el conjunto del país se está desacelerando. Evidentemente la epidemia sigue activa, entonces que aumente el número de casos, no quiere decir que se acelera la epidemia.

Una cosa es que la epidemia sigue en la fase creciente, en el promedio o en el conjunto del país, y otra cosa es que la velocidad a la que ocurre este incremento es cada vez más lenta”, indicó.

No obstante, López-Gatell aclaró que la población debe estar consciente y no sentirse sorprendida, de que está presente el riesgo de un rebrote por la reapertura de las actividades, aunque al momento no se ha registrado.

Ocupación hospitalaria y movilidad

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Tabasco registró 86 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 46 por ciento de ocupación nacional promedio. Nayarit registró 77 por ciento y Nuevo León 70.

En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 37 por ciento.

En contraste, Tabasco reportó 59 por ciento, Baja California 54 y Nuevo León 53 por ciento.

Según datos de la semana epidemiológica número 26, las entidades que registraron el mayor número de personas en las calles fueron: Durango, Baja California, Aguascalientes, Nayarit y Querétaro.

MÉXICO

– Casos positivos acumulados: 275,003 (6,995 más que ayer y nuevo récord)

– Casos activos en los últimos 14 días: 27,891

– Casos sospechosos acumulados: 80,893

– Defunciones acumuladas: 32,796; 782 reportes más que ayer; sospechosos 2,289 casos. La tasa nacional de letalidad es de 11.9%.

Entidades con más de 12 mil casos acumulados

1. CDMX (54,405 casos y 7,303 decesos)

2. México (40,087 casos y 4,985 defunciones)

3. Tabasco (13,255 casos y 1,271 fallecimiento.

4. Puebla (12,841 casos y 1,612 decesos)

5. Veracruz (12,739 casos y 1,844 defunciones)

EL MUNDO

-Al corte de las 6:58 pm CEST, de la OMS, se han confirmado 11,669,259 casos positivos en todo el mundo y 539,906 defunciones. La tasa de letalidad global bajó a 4.6 por ciento.

-Los 10 países con mayor número de contagios son:

1. EU (2,923,432)

2. Brasil (1,623,284)

3. India (742,417)

4. Rusia (700,792)

5. Perú (305,703)

6. Chile (301,019)

7. Reino Unido (286,353)

8. México (275,003)

9. España (252,130)

10. Irán (245,688)

-Los 10 países con mayor número de fallecimientos son:

1. EU (129,963)

2. Brasil (65,487)

3. Reino Unido (44,391)

4. Italia (34,899)

5. México (32,796)

6. Francia (29,843)

7. España (28,392)

8. India (20,642)

9. Irán (11,931)

10. Perú (10,772)

Fuente: Excelsior.mx