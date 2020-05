Nicaragua: Alerta, preparada y firme en la lucha contra las enfermedades

Nicaragua. A pesar de la pandemia global del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, Nicaragua no cesa en su empeño de brindar una salud de calidad y de forma inmediata a las familias, aseguró este jueves el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega.

Desde el primer caso del virus en el país, el pasado 18 de marzo, integrantes del sistema de salud han realizado más de cuatro millones de visitas, expuso Daniel en el acto por el octavo aniversario del tránsito a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge.

Mantenemos las acciones del sistema de salud en el enfrentamiento de otras enfermedades. El coronavirus no es la única pandemia y si nos descuidamos proliferan otros males ya vencidos, indicó.

Expuso que no podemos perder de vista que en Nicaragua, como en todo el mundo, fallecen las personas por todo tipo de enfermedades. Aquí nosotros estamos librando la lucha, buscando el punto de equilibrio.

“Les decía que, aquí nosotros librando la lucha, buscando el punto de equilibrio. Buscando el punto de equilibrio. Para que enfrentemos la epidemia como se enfrentan todas las epidemias. Guardando las normas que ordenan las autoridades de salud mientras se encuentran las vacunas”, dijo.

“Porque eso pasa con las epidemias, golpean las epidemias, pero no existe vacuna. Apareció una epidemia nueva H1N1, la última antes de ésta, provocó cantidad de muertos”, agregó.

Resaltó que lo importante es “ir lidiando ahí con la epidemia mientras se encuentran los tratamientos, de acuerdo al conocimiento que ya se tiene, la experiencia que se tiene, qué tratamientos se pueden aplicar para poder proteger a las personas más vulnerables y que eso provoque el menor número de víctimas, de fallecidos”, refirió.

“Eso es lo que hemos hecho. Es imposible no tener fallecidos, imposible que no hayan personas que se contaminen, porque estamos conectados, interconectados”.

Desde el pasado 18 de marzo, detalló el Presidente Daniel, hemos contabilizado dos mil 829 fallecidos (actos de violencia, delincuencia, muertes naturales, hipertensión, cáncer, feminicidios, accidentes de tránsito, accidentes cerebro vasculares, homicidios, etc.) por otras causas y nos solidarizamos con esas familias.

Hasta hoy, 30 de abril, por la pandemia tenemos cuatro muertes. Sumamos 14 contagiados y hemos dado atención a 162 personas que tenían manifestaciones de salud preocupantes, detalló en su alocución.

“Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido un ser querido en este periodo”, subrayó.

Asimismo, destacó que en esta batalla contra la Covid-19, se han involucrado 37 mil 659 trabajadores de la salud.

En tanto, dio a conocer que en el periodo referido han existido más de 14 mil nacimientos y en los puestos salud y hospitales cerca de dos millones 500 mil consultas fueron atendidas por nuestros especialistas.

Por tales motivos, reconoció el trabajo de los médicos, las enfermeras auxiliares, los encargados de limpieza, las ambulancias. Si nos centramos solamente en la Covid-19 nos atacan otras enfermedades, insistió.

Certificó el buen proceder de la Jornada Nacional de Vacunación para inmunizar contra 16 enfermedades y el excelente trato existentes en las Casas Maternas, jornadas quirúrgicas, incluso en las fechas de fumigaciones.

Insistió en que se han tomado medidas en el caso del tráfico aéreo internacional y nosotros tenemos que sumarnos a ese tipo de medidas. “Nosotros lógicamente tenemos que sumarnos a ese tipo de medidas. Qué se plantean, bueno, que el que viene de otro país, venga con el certificado que allá le hicieron exámenes y no trae el coronavirus. Viene a Nicaragua y aquí se le da otra chequeadita porque a veces se habla, de que los exámenes estos no funcionan bien, la tecnología, salen fallados los exámenes, dan el diagnóstico equivocado. Eso es lo que nosotros planteamos”, resaltó.

Pero denunció que “hay algunos países que nos quieren meter a la gente sin esas condiciones. Allá las ponen ellos, pero ya sabemos qué país. Aquí nos quieren meter a la gente, si pueden venir pero cumpliendo con estos requisitos. Los pilotos cumpliendo con esos requisitos. Cumpliendo con las normas, no las estamos inventando nosotros, son las que han inventado ellos. Son muy estrictas las medidas que han inventado ellos”.

“Entonces, está bien, tenemos derecho también para defender a nuestra población de aplicar también eso mismo. Hemos estado en las reuniones donde se ha tratado el tema del transporte aéreo, con organismos mundiales, y ahí han estado ustedes también y ustedes saben cómo se ha debatido el tema y para dónde vamos en cuanto a las medidas que hay que tomar para que no se produzca una contaminación mayor, si no se controla el tráfico aéreo. Cuando se reabra el tráfico aéreo”, sentenció.

“Nos mandaron a nosotros antes de que se decretara la pandemia, nos mandaron como a 70 nicaragüenses, en un vuelo. Claro, como no estaba la pandemia, no hicimos, pero se les planteó que ya estaba la peste, pues, se les planteó que ellos hicieran chequeo de todo, no hicieron el chequeo, las autoridades norteamericanas no hicieron chequeo y nos metieron a 70 nicaragüenses que venían de esas cárceles, centros de detención que son las cárceles”.

“Hay un reportaje donde hay un nicaragüense que se fue en los años 80 para allá y lo recibieron como exiliado político, tiene 70 y pico de años ahora y el pobre está en silla de ruedas y no puede moverse”.

“Y la esposa desesperada porque lo saquen. A él le dieron estatus de asilado y lo tienen metido ahí, donde no están revisando a esta gente que está ahí metida”, dijo.

“Es un campito de concentración el que tienen ahí, es un campo de concentración, no tienen nada que envidiarle a los campos de concentración de Adolfo Hitler”, sentenció.

Es un periódico norteamericano el que publica esa historia. “Desesperada la gente, todos hacinados, centenares de migrantes, ahí apiñados y todos siente que ya tienen la enfermedad y que nadie los atiende”, señaló el Presidente de la República.

El Presidente-Comandante Daniel Ortega afirmó además que en Estados Unidos no hay camas, ni respiradores, ni mascarillas, y están destruyendo a ese gran pueblo. Esta nación poderosa con esta pandemia quedó desnuda en cuanto a sus enormes deficiencias en materia de salud.

“Es una cosa de locura mortal, mortal. Son los bárbaros en la época moderna, es Atila destruyendo el mundo y no se da cuenta que está destruyendo a esa gran nación, que esta destruyendo a ese gran pueblo”, subrayó.

Todo ello porque el gobierno está empeñado en lanzar agresiones y crear una guerra comercial, como ahora lo está haciendo con China y olvida su sistema de salud defectuoso.

“Pero que ya sabemos no hay nada eterno y seguro que tendrán que darse cambios en los Estados Unidos. Lo ideal sería que el gobierno de los Estados Unidos se atreviera a dar un paso adelante, actuar realmente con valentía”, expresó Daniel.

Y llamó a Estados Unidos a “asumir un liderazgo respetando a todas las naciones y suspendiendo todas las agresiones, eso sería realmente, lo que daría el respeto a los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá y reflexionen y lo hagan porque sería la mejor señala que estaría haciendo al mundo para seguir enfrentando esta pandemia”.

Fuente: La Voz del Sandinismo.