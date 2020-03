La Integración Económica Centroamericana, una opción para el futuro de la región

Guatemala. Este miércoles se llevó a cabo el V Encuentro Ciudadano “Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas; un destino común” organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, el cual abordó los desafíos y retos compartidos de la región centroamericana y contó con la presencia de más de 30 líderes globales, entre Presidentes de Iberoamérica, intelectuales, líderes cívicos y expertos en seguridad hemisférica.

Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, brindó un discurso inaugural donde resaltó que ahora es el momento que Centroamérica concrete la unión e integración de la que se habla desde hace más de 70 años. Gutiérrez agregó que los presidentes democráticos de la región tienen la capacidad para lograr que la acción política sea herramienta de cambio en beneficio del emprendimiento, de la confianza, de la inversión, y de la creación de riqueza y oportunidades.

Seguridad Hemisférica

Dicho encuentro arrancó con una serie de reuniones el lunes 2 de marzo donde participaron representantes de Washington, expertos de alto nivel sobre seguridad hemisférica.

La discusión giró en torno a la crisis que viven los países de Centroamérica, particularmente en relación con los problemas de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y migración ilegal. Los participantes concluyeron que la integración y coordinación entre los países de Centroamérica es un paso estratégico para atender la situación regional.

Encuentro privado con los Presidentes

El martes 3 de marzo, líderes notables de la región centroamericana del ámbito político, académico, empresarial y sociedad civil se reunieron en una sesión de trabajo conformada por 3 paneles de discusión, donde se abordó la importancia de la construcción de una Comunidad Económica Centroamericana, como la única vía para alcanzar el desarrollo económico y social de la región.

El primer panel estuvo conformado por Andrés Pastrana, Presidente de Colombia 1998-2002; Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica 2010-2014 y Moisés Naím, escritor. En el segundo, participaron José María Figueres, Presidente de Costa Rica 1994-1998; Jamil Mahuad, Presidente de Ecuador 1998-2000; Miguel Ángel Rodríguez, Presidente de Costa Rica 1998-2002 y Enrique Bolaños, Rector de INCAE. Asimismo, el último conversatorio estuvo integrado por Luis Alberto Lacalle, Presidente de Uruguay 1990-1995; José María Aznar, Presidente de España 1996-2004; Felipe Calderón, Presidente de México 2006-2012 y Mauricio Macri, Presidente de Argentina 2015-2019.

La jornada terminó con una cena en honor a Centroamérica donde se llevaron a cabo diferentes actividades como la presentación de la canción “Himno a Centroamérica” interpretada por siete artistas centroamericanos; el discurso del presidente Alejandro Giammattei; el one on one entre el Doctor Moisés Naím y el Doctor Luis Alberto Moreno; la entrega de las Llaves de la Ciudad de Guatemala al Doctor Luis Alberto Moreno, a cargo del Alcalde Ricardo Quiñonez; y la presentación de la Declaración Conjunta firmada por personalidades internacionales y ciudadanos notables de la región.

V Encuentro Ciudadano

Más de 3,000 personas asistieron el cierre del evento en el Hotel Westin Camino Real, donde el presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, el Doctor Dionisio Gutiérrez, brindó palabras de bienvenida; se presentaron tres conversatorios sobre la integración económica centroaméricana; y el Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei dio un discurso de cierre.

El presidente de la fundación expresó en su discurso: “Los centroamericanos somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y el mismo destino; queremos ser ciudadanos de una patria grande. Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. 2020 es el año en que la historia y el destino nos pide que los centroamericanos seamos el ejemplo de cambio y transformación. Este es el momento que seamos ciudadanos presentes, cumplamos obligaciones, optimistas y levantemos la bandera de la unión centroamericana.”

El primer panel, “Centroamérica: dramas y oportunidades, desafíos y soluciones”, fue moderado por el Doctor Moisés Naím, uno de los analistas más prestigiosos del mundo y reconocido experto en economía y política internacional. En el mismo participaron como panelistas: Luis Alberto Lacalle, Presidente de Uruguay 1990-1995; Jamil Mahuad, Presidente de Ecuador 1998-2000; Miguel Ángel Rodríguez, Presidente de Costa Rica 1998-2002; Mauricio Macri, Presidente de Argentina 2015-2019; y Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Posteriormente el panel “Centroamérica: ¿una amenaza a la seguridad hemisférica?”, fue moderado por el Presidente de Bolivia entre los años 2001 y 2002, Jorge “Tuto” Quiroga, con los aportes de Richard Glenn, Secretario Adjunto de Antinarcóticos en el Departamento de Estado de Estados Unidos; Kevin McAleenan, quien hasta hace poco fue Secretario del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos; Jim Milford, anteriormente Administrador Adjunto de la DEA en Washington; Richard G. Kerlikowske, ex Comisionado para la Aduana Central y Protección fronteriza del Departamento de Homeland Security, de Estados Unidos; y Larry Holifield, antes Director Regional de la DEA para México, Centroamérica y Colombia.

Un tercer panel fue moderado por el Presidente de Costa Rica entre los años 1994 y 1998, José María Figueres, y contó con José María Aznar, Presidente de España 1996-2004; Andrés Pastrana, Presidente de Colombia 1998-2002; Felipe Calderón, Presidente de México 2006-2012; Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica 2010-2014; y Enrique Bolaños, Rector del INCAE Business School, como panelistas. En este espacio, se dieron a conocer las opiniones acerca de la ruta que se debe tomar para construir la Comunidad Económica Centroamericana.

Declaración Conjunta sobre la Comunidad Económica Centroamericana

Durante la actividad se presentó la “Declaración Conjunta sobre la Comunidad Económica Centroamericana”, un documento que nace desde la ciudadanía y busca que se sumen a este compromiso los presidentes de la región y todos los sectores involucrados en la toma de decisiones para la consolidación de la integración económica regional como una opción para el futuro de los centroamericanos.

El mismo fue firmado por los asistentes que quisieron adherirse, y el texto expresa lo siguiente:

“Los Presidentes de la Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, junto a un grupo de notables ciudadanos de la República de Nicaragua, acompañados por un selecto conjunto de testigos de honor, entre quienes están un grupo de honorables Ex Jefes de Estado y Expresidentes de Gobiernos de América Latina y España, altos funcionarios y ex funcionarios de varios Gobiernos del Continente Americano, autoridades de organismos multilaterales, embajadores, intelectuales, empresarios y ciudadanos centroamericanos,

Manifestamos:

1. Nuestro deseo de impulsar acciones conjuntas para fomentar el desarrollo integral de Centroamérica a través de la construcción de una comunidad económica regional eficiente y competitiva que permita a todos sus habitantes alcanza desarrollo y prosperidad.

2. Nuestra voluntad para facilitar la discusión y el encuentro de consensos en lo económico y en lo político para alcanzar el ideal de una integración económica centroamericana que permita superar los problemas sociales y lograr el desarrollo y bienestar de los pueblos de la región.

3. Nuestro compromiso de promover activamente la construcción de la Comunidad Económica Centroamericana para hacer realidad las aspiraciones de casi cincuenta millones de seres humanos que tendrían la posibilidad de vivir y desarrollarse en una región de oportunidades, paz, armonía y solidaridad.”

El V Encuentro Ciudadano logró establecer puntos en común para la construcción de una Comunidad Económica Centroamericana. Los panelistas compartieron la visión y experiencia de sus países; coincidiendo en que es necesario enfocarse en las condiciones actuales, comprender los desafíos y proponer soluciones que permitan construir una ruta de desarrollo económico en conjunto.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe