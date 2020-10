Guatemala destaca durante el encuentro global de seguridad alimentaria

Guatemala. La organización guatemalteca Come Mejor Wa’ik posicionó a Guatemala por primera vez en el Movimiento de Gastronomía Social (SGM – Social Gastronomy Movement) para avanzar hacia la seguridad alimentaria. La organización fue reconocida como una de las diez organizaciones a nivel mundial al ser seleccionada dentro del Fondo de Solidaridad de Alimentos (FSF – Food Solidarity Fund) en su respuesta y recuperación alimenticia durante la pandemia. Destacó durante la reunión anual al liderar y ser perfilada en varias sesiones.

El evento inició el 16 de octubre en el Día Mundial de la Alimentación. Guatemala se unió a 18 países al preparar el “Plato Universal: el sabor del cambio”, cada uno con sus alimentos locales nutritivos, alcanzando conjuntamente entregar 50,000 platos. Wa’ik además brindó sus Canastas Mejoradas con los ingredientes del plato para ser replicado por los hogares de Concepción Pinula: https://bit.ly/2JduTBp

“Buscamos visibilizar formas para salir de la triple carga de la malnutrición, entender las causas y factores individuales y comunitarios para lograrlo. Es entrever que Guatemala va más allá del 46.5% de desnutrición crónica, sino que también el 42.4% de sobrepeso y 20.8% de obesidad entre mujeres y hombres, teniendo una desnutrición aguda en aumento. Es re-valorar los cultivos nutritivos, diversificar la dieta y fortalecer el sistema inmune con lo que comemos. Es hablar sobre las desigualdades y factores climáticos que inhiben lograr nuestros objetivos. Es justamente reformular el sistema de alimentos que tenemos en Guatemala a como se está llevando a cabo en el plano internacional, siendo fundamental esta participación en el SGM.” enfatiza Bibi la Luz.

Bibi la Luz González, directora de Come Mejor Wa’ik, lideró dos sesiones durante la semana, combinando conversaciones de alto nivel como también participativas a la población. Entre ellas fue el conversatorio Realidades Gruesas Alimentarias: ¿coexistir o no coexistir? Donde se habló sobre la triple carga de la malnutrición en Guatemala y Centroamérica. Se contó con los invitados internacionales: Maritza Méndez, Secretaria de SESAN Guatemala; Julia Luscombe de Feeding America EEUU; Daniel Perera de OXFAM Guatemala y Paraíso Desigual; Mey Hung de Walmart Centroamérica; y Andrés Cano de Socialab Guatemala. La sesión fue en inglés con una audiencia internacional: https://youtu.be/uaQb7m-UKuo

La segunda sesión perfiló a profesionales en el sector de alimentos, comunicadores y consumidores para para co-crear una historia tangible del cambio sistémico en la seguridad alimentaria: https://youtu.be/KgoYXa3iZ60 Bibi la Luz explicó: “Se necesita ver el tema de alimentos desde una nueva perspectiva que integre a la población. Por eso hacemos este llamado a la acción para que las personas entiendan e identifiquen en sus acciones y decisiones, que pueden hacer para disminuir la malnutrición en el país.”

Asimismo, Come Mejor Wa’ik fue uno de los actores principales en el evento de cierre del SGM Gathering el 23 de octubre, al presentar sus actividades de solidaridad junto a otras organizaciones seleccionadas de 10 países del Fondo de Solidaridad de Alimentos (entre ellos Filipinas, Marruecos, Indonesia, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, EEUU y Francia). https://youtu.be/yPn2ilnnk-s

“Es un honor estar a la par de estas organizaciones que hacen un trabajo extraordinario. Es realmente un impulso, y agradezco tanto a las personas que nos han acompañado desde el día uno de Wa’ik y durante los años. Guatemala aprende de lo que se está trabajando en otros países y nosotros podemos mostrar nuestros aprendizajes.” comenta Bibi la Luz.

La sesión de cierre tuvo además los mensajes especiales de algunos de los jurados que seleccionaron a estas organizaciones, como el Saul Metmead, Chief Marketing Officer del Programa Mundial de Alimentos – Premio Nobel de la Paz 2020; Lady Marieme Jemme, CEO I Am The Code; Cindy Lessa, Ashoka Brasil; Tim Burke de los World 50 Best in the World; Patricia Lobaccaro, y del apoyo de Tobias Grasso, Presidente de Sealed Air.

Canastas Mejoradas Wa’ik

A partir de junio, Come Mejor Wa’ik ha proporcionado Canastas Mejoradas Wa’ik, diferente a las demás canastas de víveres, en incluir 65% de su contenido en frutas y verduras, 20% granos y 15% alimentos complementarios, apoyando a mercados locales y reduciendo la pérdida de alimentos. A través de ellas, brinda material educativo, nutricional y guías de salud. Además ha preparado refacciones y almuerzos para la poblaciones del departamento de Guatemala, al igual que brindar semillas y los ingredientes de los platos a la población que atiende y emplea en Concepción Pinula para su soberanía y seguridad alimentaria. También cuenta con el Mercado Mejorado Wa’ik donde brinda productos alimenticios para sus ingresos y auto-sostenibilidad, al igual que talleres y capacitaciones virtuales para individuos, familias y entidades.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe