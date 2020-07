El Salvador busca médicos especializados para atender pacientes con COVID-19

El Salvador. El epidemiólogo Iván Solano, aseguró a la Voz de América que se están buscando especialistas en Guatemala, México y España.

“Están haciendo gestiones con otros médicos de otros países, entre ellos España; entre ellos hemos visto notas para médicos de Guatemala para que vengan a apoyar en la atención de personas enfermas con COVID, en el hospital El Salvador. Entonces, si nosotros inauguramos un hospital, ya debemos tenerlo con todo lo que requiere”, indicó Solano.

La falta de personal especializado, ha sido la sombra de la expectativa que los salvadoreños pusieron en la primera fase del hospital especializado para pacientes con COVID-19, denominado por el gobierno como “El Salvador”.

A finales de junio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele inauguró la primera fase del hospital con 400 camas, que incluye 105 de unidades de cuidados intensivos (UCI) y 295 de cuidados intermedios, para atender de forma exclusiva a pacientes con coronavirus. Según el mandatario, el espacio contará con un poco más de 1.000 camas de UCI, al terminar la tercera fase.

“Va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID”, dijo el mandatario en ese momento.

Por su parte, el ministro de Salud Francisco Alabí no descartó que el gobierno esté en busca de estos especialistas.

“En el caso de la ayuda de España, definitivamente estamos tratando de hacer llegar a nuestro país todo el apoyo necesario en la unidad de cuidados intensivos para poder incrementar la capacidad, hoy por hoy”.

Los profesionales de la salud dicen que es momento de que el gobierno tenga una ruta para el manejo de la crisis sanitaria. Y han señalado como un error que el sistema descuide el tratamiento de quienes tienen padecimientos crónicos.

Un ejemplo de estos pacientes es Evelyn, una salvadoreña que habló con la VOA y pidió cambiar su nombre por razones de seguridad. Ella dice que sufre de una inflamación del endometrio, la membrana de la cavidad del útero, la cual no ha podido ser tratada, según afirma, porque toda la atención está enfocada en pacientes con coronavirus.

“No he recibido ningún tratamiento y medicamento ya no tengo. Igual, no he ido al hospital debido a la pandemia (del COVID) por el riesgo de poder contagiarme”, asegura la mujer.

Al momento, El Salvador registra 6.438 contagios y 174 fallecimientos, a causa de la pandemia del coronavirus.

Fuente: La Voz de las Américas.