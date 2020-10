El CIV entrega casas en diferentes comunidades de Tecpán

Guatemala. El Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda Arq. Carlos Armendariz, hizo entrega de 68 viviendas, en diferentes comunidades de Tecpán. Se trata del 70 por ciento de 97 viviendas, que se suma a las más de 6 mil 500 terminadas en todo el país, durante este 2020.

El presidente Dr Alejandro Giammattei, ha pedido a las autoridades del CIV, trabajar por los guatemaltecos y en cumplimiento el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ing. Josué Lemus, le ha encomendado esta tarea al viceministro de Vivienda.

Durante el acto de entrega, el líder comunitario Flaviano Salomón, agradeció por el apoyo, para la gente de un lugar donde se vive en extrema pobreza, quien a la vez hizo entrega al viceministro Armendariz, de una nueva solicitud, esta vez pidiendo 111 casas más.

En San Raymundo

El Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Carlos Armendariz hizo entrega de la casa 80, en un proyecto que se ejecuta en la Comunidad en San Raymundo, quedando pendiente la entrega de otras 33, “venimos a hacer esta inauguración parcial, para que sepan que estamos trabajando”, dijo el funcionario.

El proyecto se encuentra en la recta final, pues ya solo faltan 33 casas, para completar las 113 en ese lugar, el costo de cada una es de Q35 mil. El año pasado se entregaron 7 mil 311 soluciones habitacionales y queremos sobrepasar esa cifra, a pesar de la pandemia”, dijo el Viceministro Armendariz.

La beneficiada con la vivienda 80 de ese lugar fue Wendy Johana Argueta, quien esperó 5 años, para que se hiciera realidad su sueño de tener casa propia. No se hizo antes porque nos informaron que no habían fondos, pero en este gobierno nos ofrecieron que las entregarían, mi casa empezaron a construirla en marzo y hoy ya me fue entregada.

“Somos personas de escasos recursos que vivíamos en casa de lámina, ahora es una bendición contar con nuestra casa y esperamos en Dios que sigan beneficiando a más familias”, concluyó.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe