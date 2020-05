“Ayudamos a Guatemala como a ningún otro país del mundo”, enfatiza EE. UU.

Guatemala. Asesor presidencial de Estados Unidos atribuye a problemas internos de comunicación el que el mandatario guatemalteco no conozca la ayuda que ese país ha dado a Guatemala, al mismo tiempo recalca que cada país debe responsabilizarse por el retorno a casa de sus ciudadanos, en referencia a los deportados.

El asesor del presidente de EE. UU., Donald Trump, para Asuntos Hemisféricos, Mauricio Claver-Carone, rechazó tajantemente este viernes 22 de mayo las declaraciones emitidas en la víspera por el mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei en el sentido de que la potencia mundial no ha sido un aliado de Guatemala en la lucha contra el covid-19.

Por el contrario, Claver-Carone, aseveró que “ayudamos a Guatemala como a ningún otro país del mundo”, razón por la cual calificó las declaraciones de Giammattei de “desafortunadas y hasta cierto punto infantiles”.

“Estados Unidos no solo es aliado de Guatemala, es el mejor aliado que tiene Guatemala. Entendemos el hecho de que es un gobierno que lleva cuatro o cinco meses y en ese tiempo ha tenido que enfrentar una pandemia lo cual no ha sido fácil, —pero— buscar echarle la culpa a su mejor aliado no es productivo”, expuso el funcionario estadounidense en una conversación con Prensa Libre vía telefónica.

Claver-Carone, incluso, reveló que el pasado 16 de abril Giammattei rechazó el ofrecimiento que EE. UU. le hizo de ventiladores, con el argumento de que Guatemala los estaba produciendo en el país.

“Al presidente Giammattei fue el primero de la región que yo llamé para ofrecerle ayuda con ventiladores y ahora se pone a criticar que otros reciben… Si en un mes han cambiado las cosas y ahora sí necesitan puede llamarme a mí o al presidente de EE. UU. y podemos tener una conversación”, añadió.

El funcionario estadounidense también enumeró una serie de ayudas que, afirma, ha recibido Guatemala; por ejemplo, mil kits de pruebas rápidas por semana, también equipo para la ayuda del sistema de Salud y laboratorios, así como mascarillas N95, capacitación de profesionales médicos y “miles y miles de dólares” más.

Fuera de la asistencia por la pandemia, también recordó que Guatemala ha recibido y recibirá ayuda millonaria en materia económica.

Giammattei encendió la polémica el pasado jueves cuando declaró: “Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto.Guatemala es aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos no es aliado de Guatemala”, en un abierto reclamo al hecho de que el país norteamericano ha deportado a migrantes contagiados de coronavirus.

Deportados

En ese sentido Claver-Carone aprovechó para hablar de las deportaciones, que se mantienen pese a la emergencia.

Aseveró que el hecho de que Guatemala reciba a sus deportados en plena pandemia “no es un favor el que nos hace”, puesto que se trata de ciudadanos guatemaltecos cuya atención es una responsabilidad humana y legal del Gobierno del país centroamericano.

No obstante, resaltó que EE. UU. efectúa pruebas a los deportados “antes de montarlos a los aviones”, y dijo no entender qué pasa, porque luego el Ministerio de Salud les hace pruebas al llegar y salen positivos.

El asesor presidencial de Trump criticó el hecho de que Guatemala haya cerrado sus frontera “al punto que ni sus propios ciudadanos puedan regresar”, porque los guatemaltecos que están de forma irregular en EE. UU. deben estar en sus casas con sus familias, puesto que reconoció, mientras más tiempo pasen en centros de detención corren más riesgo de contagiarse.

“Nosotros estamos contribuyendo con mil pruebas semanales, he preguntado si las están usando y me dicen que no, yo ni sé qué pruebas hacen ellos. Hemos repatriado extranjeros de 66 países del mundo y sin embargo, el único con el que parece que hay problemas es con Guatemala”, cuestionó.

Al ser cuestionado por qué las deportaciones de guatemaltecos o no se detiene hasta que pase la emergencia por el coronavirus, Claver-Carone señaló que “no podemos hacer una excepción para Guatemala”, puesto que es “imposible” tanto legal como logísticamente cuidar de ellos.

¿Corrupción?

El funcionario estadounidense no se atrevió a señalar dónde puede estar el problema “porque sería especular”, aunque dijo no creer que el presidente Giammattei sea “mentiroso”, más bien presume que ha habido un problema de comunicación y nadie le ha informado de toda la ayuda que EE. UU. ha dado a Guatemala.

Considera que este problema no está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución con la que mantienen “una excelente relación”, por lo cual insinuó que puede tratarse de inconvenientes internos, probablemente dentro del Ministerio de Salud, y no desligó estos de la corrupción.

“Guatemala recibe mil pruebas de respuesta rápida a la semana, mitad para Salud y mitad para el Seguro Social (IGSS). Yo entiendo que el presidente ha tenido problemas con su Ministerio de Salud y que ha habido corrupción, pero eso no es culpa de EE. UU.”, subrayó.

“Me preocupa que estas anomalías que estamos escuchando sean simplemente en Guatemala, eso significa científicamente de que hay un problema dentro del propio sistema guatemalteco el cual estamos dispuestos a ayudar. Le pedimos al presidente y al Ministerio de Salud que si quieren ayuda nosotros la damos, pero que se dejen ayudar”, añadió el funcionario norteamericano.

No obstante, recordó que “los casos problemáticos” como lo que se han dado en Salud son problemas internos y soberanos de Guatemala”.

Relaciones seguirán intactas

A pesar de la polémica por las palabras del presidente Giammattei, Claver-Carone aseguró que las relaciones bilaterales entre ambos países son prioritarias, y más bien, afirmó que esta “crisis” puede ser una “oportunidad educativa” para reforzarlas y que, de hecho, ha sido aprovechada para informar a los guatemaltecos sobre el apoyo que da EE. UU. al país.

“Olvidemos esta página desafortunada. A veces las crisis, las torpezas crean oportunidades, vemos esto como una oportunidad para recalcar nuestra relación y reforzarla”, concluyó.

Fuente: Prensa Libre.