80% de los negocios incumplieron medidas de bioseguridad contra el Covid-19 en navidad

El Salvador. El 80 % de los comercios que abrieron sus puertas a la población el 24 de diciembre no pasaron el examen de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19.

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, se mostró preocupada por el informe remitido por los equipos de inspección, quienes desarrollaron un megaoperativo sorpresa el pasado 24 de diciembre en restaurantes, bares, centros comerciales, hoteles, entre otros.

Aunque la funcionaria no aclaró cuál fue la falta más recurrente, reiteró a los comercios que deben acatar el protocolo básico: recibir a los clientes en la puerta para la toma de temperatura, proporcionar alcohol gel y garantizar un distanciamiento prudente entre mesas. Asimismo, no deben permitir el ingreso de clientes que no utilicen mascarilla.

La población por su parte debe exigir que los empleados del comercio porten tapa boca en todo momento y sigan el resto de protocolos de bioseguridad “Le hago un llamado a la población que siga cumpliendo los protocolos», expresó la comisionada.

Han pasado nueve meses desde que el país registró su primer caso de Covid-19, en ese periodo un total de 44,619 personas se han enfermado de coronavirus y 1,289 fallecido.

Fuente: La Página.