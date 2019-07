Nueva impresora multifuncional InkBenefit Tank de Brother

Para muchos propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas es complejo tomar decisiones en cuanto a la inversión que realizarán en nueva tecnología, y yo no soy la excepción. Con tantas opciones, desde las soluciones móviles y en la nube hasta para renovar los equipos de oficina, muchos líderes empresariales luchan por escoger las mejores y más económicas. Según la edición más reciente de “Visión Pymes”, la encuesta anual de Brother International Corporation dirigida a líderes empresariales de pequeñas y medianas empresas en América Latina, cerca de la mitad de los encuestados indicaron sentirse abrumados por la cantidad de tecnologías disponibles para ayudar a administrar su negocio y casi 3 de cada 10 estaban preocupados por no tener suficiente información al comprar tecnología de oficina.

Como miembro del grupo asesor de pequeñas empresas de América Latina para Brother, tengo la oportunidad de compartir mis comentarios sobre las necesidades de pequeñas y medianas empresas de la región. Recientemente, Brother me proporcionó una nueva impresora de su línea de productos InkBenefit Tank para probarla en mi empresa Chikis & Moms. Brother dice que esta serie de impresoras multifuncionales (imprime, copia y escanea) fue diseñada en Japón exclusivamente para suplir las necesidades de los pequeños negocios en mercados de alto crecimiento como Costa Rica y por eso me interesé en saber cómo funcionaría para mí.

El modelo que he estado usando es en realidad una versión revisada de la línea de equipos multifuncionales de InkBenefit Tank de Brother que se lanzó al mercado aquí en Costa Rica en 2016. Esta nueva serie fue lanzada el año pasado. Mi modelo es la T510W, la máquina de entrada que Brother recomienda para pequeñas empresas o para una oficina en casa. Hay otros tres modelos en la serie que proporcionan atributos adicionales para las empresas que requieren mayores volúmenes de impresión o más sofisticación.

La mejorada serie InkBenefit Tank mantiene el popular sistema de recarga de tanque de tinta frontal e incluye botellas de tinta Brother de ultra alto rendimiento que permite hasta 13.000 páginas en tinta negra, 1.000 páginas más que la serie anterior, y 5.000 en color a un bajo costo por página. La incorporación de las nuevas tintas permite una impresión en color más profunda y rica, lo cual es muy importante para mi negocio, al mismo tiempo que mantiene las impresiones de alta calidad y la confiabilidad de la anterior serie InkBenefit Tank.

La nueva serie InkBenefit Tank continúa utilizando la tecnología de cabezal de impresión Piezo laminado que, según Brother, es más duradera que otros cabezales de impresión y ofrece rendimiento y resultados confiables.

Al ser empresaria y propietaria de un negocio en crecimiento, necesito una impresora que sea versátil y a un buen precio. Una máquina que imprime, escanea y copia es completamente necesaria para nosotros. Por supuesto, la calidad de impresión y tinta que dura también son factores muy importantes. Además de un gran rendimiento como impresora tradicional, necesito tener la capacidad de escanear, que sea fácil de usar y que permita a nuestro equipo compartir documentos importantes con los clientes para manejar nuestro negocio de forma digital.

Si bien no he tenido que cargar tinta aún, lo que me gustaba desde mi anterior máquina InkBenefit Tank era lo fácil que era cambiar las botellas de tinta cuando se terminaban sin manchar nada. Estoy muy satisfecha de ver que el nuevo modelo tiene el mismo sistema de recarga de tanque de tinta frontal y la cubierta transparente que permite fácilmente verificar los niveles de tinta y cambiar las botellas.

Si se compara este modelo de InkBenefit Tank a otras impresoras del mercado, las mejores ventajas son: el eficiente uso de tinta que nos permite ahorrar dinero, la velocidad de impresión sin comprometer la calidad, y lo bien que maneja todos los tipos de papel. Si pudiera hacer una sugerencia para un futuro modelo sería reducir el tamaño de la máquina aún más, sin impactar en su funcionalidad porque en nuestra oficina el espacio es un bien escaso.

En general, diría que la nueva InkBenefit Tank T510W es una gran solución para pequeños y medianos negocios o para oficinas en casa. Es una excelente y funcional impresora, escáner y copiadora. Debido a su facilidad de uso y al potencial de ahorro a largo plazo y al uso eficiente de tinta asequible, es una buena elección para empresas como la mía y la he recomendado a amigos y otros empresarios.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe