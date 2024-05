WakeUpBain Lanza EkoBrain: Innovando Hacia un Futuro Sostenible

Una metodología pionera que redefine la sostenibilidad en las empresas y proyectos.

Guatemala. En un contexto global donde la sostenibilidad se ha transformado en un imperativo, tanto por una creciente conciencia ambiental como por su necesidad crítica para la supervivencia empresarial a largo plazo, WakeUpBain introduce una innovación disruptiva: EkoBrain. Esta metodología revolucionaria está diseñada para transformar radicalmente cómo las empresas integran sostenibilidad en sus operaciones, combinando efectivamente los pilares ambientales, sociales y económicos.

Desarrollado en colaboración con la Global Reporting Initiative (GRI) y universidades líderes en América y Europa, EkoBrain impulsa un proceso de neuroaprendizaje mediante juegos serios que acelera el pensamiento no lineal. Esta herramienta excepcional permite a las organizaciones identificar soluciones innovadoras no solo en la creación de productos y modelos operativos, sino también en su contribución global a la sostenibilidad.

Características Clave y Beneficios de EkoBrain:

Colaboración Efectiva: Facilita una interacción más fructífera con comunidades, clientes y otros stakeholders, captando información esencial para el análisis de impactos.

Innovación en Productos y Servicios: Orienta el diseño de productos y servicios bajo principios de sostenibilidad.

Educación y Compromiso: Ayuda a los colaboradores a comprender y contribuir activamente a la sostenibilidad.

Visión Sostenible Compartida: Fomenta el desarrollo de una visión ambiciosa y compartida para un futuro sostenible en la empresa y la comunidad.

Además, EkoBrain estructura su enfoque en cuatro dimensiones estratégicas —Ekompetitividad, Ekontrol, Ekultura, y Ekosistema— que juntas configuran un marco completo para avanzar hacia una operación totalmente sostenible.

Eliza Zaczkowska, CEO de New Business Alliance, afirma: «La sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad para cualquier entidad que aspire a prosperar en un entorno global en constante evolución. EkoBrain ofrece a las empresas las herramientas para no solo mitigar riesgos y maximizar oportunidades, sino también para liderar en la construcción de un futuro equitativo, próspero y resiliente».

EkoBrain es representado en Guatemala por The New Business Alliance, que lidera la introducción de esta metodología transformadora en el mercado local. Para más información sobre cómo EkoBrain puede beneficiar a su empresa, contacte a The New Business Alliance a través de sus redes sociales o directamente al [Número de Teléfono].

Fuente. New Bussiness Alliance- Wake Up Brain