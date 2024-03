KYOCERA Document Solutions America visita Guatemala, con su propuesta de optimizar los procesos documentales para reducir costos

Con Kyocera, las empresas podrán impulsarse hacia la adaptación en la era digital en múltiples aspectos de sul funcionamiento.

Guatemala. Grupo PRINTER, empresa guatemalteca con más de 36 años de experiencia en la industria de equipos y soluciones en la gestión de documentos a través de marcas de reconocido prestigio, son los representantes de la marca Kyocera dando soporte no solamente en la comercialización de equipos sino en el respaldo y servicio técnico certificado para el mercado corporativo, pymes, artes gráficas y gobierno en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Cuenta con 14 agencias en Guatemala, situadas en: Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Mazatenango, Huehuetenango, Cobán, Petén, Puerto Barrios, Chimaltenango, Escuintla, Jalapa, Quiché, Coatepeque y San Marcos, todas ellas ubicadas estratégicamente para dar cobertura a nivel nacional. Ofrece opciones de venta, renta y leasing con el objetivo de ser un socio de negocios.

Kyocera, compañía japonesa especializada en soluciones de gestión documental a nivel global presentó en Ciudad de Guatemala sus más recientes soluciones compatibles con equipos multifuncionales que dinamizan el flujo de trabajo de documentos, aumentando la productividad y eficiencia del lugar de trabajo, colaborando así con la Transformación Digital de la empresa.

Grupo PRINTER y Kyocera reconocen que la demanda en soluciones de gestión documental ha tenido un cambio sin precedentes, producto de la nueva realidad de trabajo, y que, a su vez, los sistemas de impresión han dado un salto radical hacia permitir la desmaterialización (digitalización) de documentos. Esta nueva situación hace aún más relevante el impulsar soluciones que no solo ayuden a la gestión de impresión de documentos, sino que permitan su captura y distribución, su uso de manera colaborativa, su movilidad y almacenamiento en la nube; sin dejar de lado la seguridad resultando en una significativa reducción de costos.

María Puig, Gerente de Marketing, Walter Mehlig, Gerente de Soluciones, Fernel Rincón, Gerente de Ventas y Rodrigo Almarza, Vicepresidente de la División de América Latina de Kyocera presentaron la oferta de valor de Kyocera incluyendo su presencia global y su oferta de Soluciones Documentales. Rodrigo Almarza señaló que «KYOCERA supera el estándar de la industria y se considera un líder en el sector de la tecnología, ya que ofrece una amplia gama de soluciones y servicios para cada necesidad comercial».

Kyocera Document Solutions America, Inc. es una empresa del grupo Kyocera Document Solutions Inc., un proveedor líder mundial de manejo de documentos con sede en Osaka, Japón. El portafolio de la empresa incluye impresoras y equipos multifuncionales fiables y ecológicos, así como soluciones empresariales y servicios de consultoría que permiten a los clientes optimizar y gestionar su flujo de trabajo de documentos, alcanzando nuevos niveles de eficiencia. Bajo los principios de excelencia tecnológica y empatía, el objetivo de la compañía es ayudar a las organizaciones a poner su conocimiento en práctica para impulsar la transformación. Kyocera Document Solutions Inc. es una empresa del grupo Kyocera Corporation (Kyocera), un proveedor líder de paquetes de semiconductores, componentes industriales y automotrices, semiconductores, dispositivos electrónicos, sistemas de energía inteligente, impresoras, equipos multifuncionales y teléfonos móviles entre otros. Durante el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2022, los ingresos por ventas consolidados del Grupo Kyocera totalizaron aproximadamente $15.1 billones USD. Kyocera ocupa el puesto 603 en la lista «Global 2000» de la revista Forbes de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo, y “The Wall Street Journal” la nombró entre las «100 empresas gestionadas de forma más sostenible del mundo».

Fuente. Grupo PRINTER