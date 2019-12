No vamos a permitir intervención extranjera en México: AMLO

México. El presidente López Obrador aseveró que en caso de alguna acción intervencionista, el país se acogería al derecho internacional. Sin embargo, consideró que ello es improbable y confió en convencer al gobierno de Estados Unidos de que la intervención no es la vía para resolver los problemas comunes, como lo relacionado con el crimen.

Recordó que desde 1914 no ha habido una intervención extranjera en México “y eso no lo podemos permitir”.

“Lo digo nada más para tener el antecedente porque hay quienes sin información suficiente piden la intervención. Es lamentable, ni siquiera voy a mencionar quienes están haciendo esto porque, inclusive si son autoridades, están violando la Constitución”, señaló.

En ese contexto pidió a la población estar tranquila -ante los amagos de Washington-. “No hay nada que temer. Voy a informar también en el Zócalo el domingo” , subrayó.

“Nosotros consideramos que vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos”.

Esto implica también, agregó, un agradecimiento al presidente Trump porque en las conversaciones que hemos tenido, tanto en el caso Sinaloa como en el LeBarón, ha sido respetuoso de la decisión que nosotros tomamos como país libre, independientemente y soberano. Es más, comentó, me dijo que sí se necesitaba le hablara “y no le he hablado”.

“Queremos mantener muy buenas relaciones y como lo dije, cooperación sí, intervencionismo, no. Creemos que con la cooperación, diplomacia y persuasión vamos a llegar a un acuerdo en el tema.

No queremos intervencionismo de ningún país y eso queremos hacerlo valer, lo vamos a hacer valer siempre y ello está en la Constitución a la cual debemos apegarnos, indicó.

Lo que nosotros deseamos es mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, aunque “algunos quisieran que nos peleáramos son buenas las relaciones”, tan es así que aceptaron la reunión, en Mexico, con el procurador de Estados Unidos.

En lo personal, anotó, llevo una buena relación con el presidente Trump a quien agradezco que ha sido respetuoso.

“No hemos tenido en todo este tiempo ninguna discrepancia. Él es libre, declara, yo también, soy libre, declaramos, pero cuando se trata de asuntos que tienen que ver con intereses mutuos hay acuerdo. Soy optimista.

Al hacer un recuento del caso LeBarón dijo que desde los primeros momentos tomamos acciones, enviamos nuestras condolencias, hay constancia de ello.

Segundo, di instrucciones a integrantes del gabinete para que se trasladaran al lugar de los hechos; fueron de los primeros en llegar como autoridades.

Tercero, di instrucciones para crear un equipo especial de investigación y esclarecer los hechos para castigar a los responsables, en coordinación con las fiscalías de los estados , en particular la de Sonora y la General de la República.

“Estamos trabajando en conocer lo que sucedió y en hacer justicia. No hemos podido hablar sobre este tema por razones obvias, por cuidar el debido proceso y por mantener este asunto con el sigilo que exige la investigación “, dijo.

En el contexto de analizar, entre otros puntos, la investigación del caso LeBarón, la semana entrante se realizará en México una reunión de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos para examinar el combate al crimen organizado, a partir de formas de atajar las finanzas de los grupos delincuenciales y el tráfico de armas.

Fuente: La Jornada.