Nicky Jam está orgulloso de llevar 10 años limpio de alcohol y drogas. El cantante Nicky Jam se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera artística, al ser uno de los representantes más populares del reguetón, además de estar próximo a lanzar su sexto álbum de estudio, titulado Íntimo. Sin embargo, para llegar a donde está, el intérprete de 38 años tuvo que superar varios obstáculos en la vida, y de los cuales habló durante una reciente entrevista para el programa español de televisión «El Hormiguero». Fue ahí donde el artista recordó los problemas que le llevaron a pasar tres años en la cárcel, su complicada relación con su madre y sus adicciones. «Tomaba 39 pastillas al día de Percocet, tenía codeína, era prácticamente como la heroína», explicó el reguetonero, antes de añadir que combinaba esta sustancia con otras drogas. Pero este problema lo superó definitivamente, según declaró, cuando su padre lo ayudó a limpiarse, encerrándolo en un cuarto durante varios días para que superara el síndrome de abstinencia. Desde entonces han pasado 10 años, como el propio cantante señaló orgulloso. «Este año cumplo diez años limpio de alcohol y drogas».En otra parte de la entrevista, Nicky Jam hizo una sorprendente revelación, al asegurar que su madre fue una de las principales razones por las cuales se quiso dedicar a la música: «A lo mejor si me hago famoso, ella me ve y me encuentra», señaló. Y también comentó que su sueño se cumplió, pues el esperado encuentro del artista con su madre se dio cuando este tenía 30 años: «Fui a hacer un show a República Dominicana y mi guardaespaldas me dijo que había una señora fuera diciendo que era mi madre. Le dije que esa era mi mamá y que la trajera». Pero al igual que él, se enteró de que su madre había caído en el mundo de las drogas, por lo que la ayudó a salir adelante. «Ayudé a mi mamá a salir de ellas porque era adicta», señaló. De acuerdo con el intérprete, ha querido contar su historia para hacer ver a los jóvenes cómo la fama prematura puede llevar por caminos oscuros, y que hay que tener cuidado.