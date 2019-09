Nicaragua, nominada a los Oscar del café

Nicaragua. Catalogado como uno de los mejores del mundo, el café de Nicaragua resultó seleccionado entre los nueve finalistas del tipo Arabica para la cuarta edición del Ernesto Illy International Coffee Award, prestigioso galardón que se entregará en Nueva York el próximo 16 de octubre.

Ese día un jurado independiente y multidisciplinario de expertos internacionales (chefs, periodistas y catadores profesionales) elegirá al ganador, tras evaluar a los nueve finalistas en tres preparaciones: espresso, caffè filtro e cold brew.

Además de Nicaragua, aspiran a esa distinción productores de Brasil, Colombia, Costa Rica, Etiopía, Guatemala, Honduras, India y Ruanda.

Este año la gala del evento tendrá lugar en el legendario espacio Jazz del Lincoln Center, donde el jurado dará a conocer a los ganadores como “Best of the Best 2019”.

Asimismo, será otorgado el premio Coffee Lover’s Choice, que votan los consumidores, durante una serie de degustaciones a ciegas organizadas en tiendas emblemáticas de Europa, América y Asia.

El Premio Ernesto Illy International Coffee Award es promovido por la reconocida empresa italiana illycaffè, cuya experiencia en el rubro data de 1933.

En esta ocasión también será presentado el programa del Día Internacional del Café, que impulsara illycaffè precisamente para rendir homenaje al talento y el compromiso de los cultivadores de café con la calidad y estrechar la distancia entre ellos y los consumidores.

Fuente: La Voz del Sandinismo.