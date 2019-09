Musicos cubanos reviven legado de Benny MorÃ©

Musicos cubanos reviven legado de Benny Moré. Te Quedarás, bolero que en la década de 1950 estremeció los corazones de cientos de hombres y mujeres, constituye hoy una declaración de la presencia imborrable de Benny Moré en el escenario cultural cubano. En el año del centenario del Bárbaro del Ritmo, como le decían, artistas de la isla le han dedicado conciertos, películas, libros, espacios teóricos, entre otros eventos, con el objetivo de rescatar su legado. Por estos días han vuelto a sonar temas como Bonito y sabroso, Qué bueno baila usted, Pa que tú lo bailes, Encantado de la vida, El caballo y la montura, La culebra, La mucura, Mucho corazón, Santa Isabel de Las Lajas, Me voy pal pueblo, Cienfuegos, Camarera de mi amor, Oh, vida, Y hoy como ayer, Tú me sabes comprender, entre varias. La canción Te quedarás, compuesta por Alberto Barreto, da nombre al espectáculo que acogerá el teatro Karl Marx, con la participación de una decena de agrupaciones de la nación caribeña, bajo la dirección de Julio Pulido. Durante dos días, el Benny, volverá a escena en la piel de intérpretes de varias generaciones como Mónica Mesa y su Máquina Perfecta, Jesús Ramos ‘Aguaje’ y el Buenavista Social Club, Emilio Frías ‘El Niño’ y La Verdad, Héctor Téllez, Paulo FG, y participantes del proyecto televisivo cubano Sonando en Cuba. De igual forma ofrecerán su arte El Noro y Primera Clase, Tania Pantoja, Alaín Pérez y su Orquesta, el conjunto Roberto Faz; Pupi y los que Son Son, el actor y presentador Alden Knight, y la agrupación danzaria Ballet Revolution, del coreógrafo y bailarín Roclán. El príncipe del Bolero, otro de los calificativos que lo distinguen, destacó por su afinación impecable, su sensibilidad en la interpretación, creatividad y originalidad, lo cual le valió críticas como ‘equilibrado, sublime y refinado interprete, conocedor del manejo de los matices y de las inflexiones adecuadas a cada idea musical’.