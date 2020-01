Muere el cantante y compositor David Olney. El cantante y compositor estadounidense David Olney murió a los 71 años cuando se presentaba en un festival en Santa Rosa Beach, en el noroeste de Florida (EE.UU.), informaron cantantes que lo acompañaban. Olney, con una trayectoria que incluye más de veinte álbumes además de composiciones para Steve Young y Linda Ronstadt, murió la noche del sábado sentado y sosteniendo su guitarra durante el concierto, sin caerse siquiera de su silla, al parecer debido a un paro cardiaco. «David estaba tocando una canción cuando se detuvo, dijo ‘lo siento’ y se llevó la barbilla al pecho. Nunca dejó caer su guitarra ni se cayó del taburete. (Su muerte) fue tan fácil y gentil como él», escribió el cantautor Scott Miller, con el que compartía la presentación, en Facebook. Señaló que lo recostaron e hicieron «todo lo posible para revivirlo» hasta que llegaron los servicios de emergencia. «El mundo perdió uno bueno (…), pero todavía tenemos su trabajo. Y todavía inspira. Y siempre lo hará», manifestó Miller sobre la muerte de Olney, ocurrida la noche del sábado durante el Festival 30A de compositores en Santa Rosa Beach. «Perdimos a David Olney, uno de los mejores compositores con el que he tenido el placer de tocar y conocer», señaló Miller. «Estaba muy quieto, sentado en posición vertical con la guitarra puesta, con el sombrero más bello y una hermosa chaqueta de ante oxidado», dijo la cantante Amy Rigby, quien también lo acompañaba en el escenario. «Todos perdimos a alguien importante», manifestó Rigby. «David fue amado y muy respetado por todos los que lo conocieron, incluidos sus compañeros músicos y su multitud de admiradores», dijo por su parte Russell Carter, productor del Festival 30A. Según la página de internet del artista fallecido, a principios de la década de 1980 Olney formó The X-Rays, una banda de rock que consiguió un contrato con Rounder Records, y en 1986 se embarcó en una carrera de grabación en solitario que produjo más de 20 álbumes y le permitió viajar por el mundo. Detalla que durante su carrera compuso para Emmylou Harris, Del McCoury, Linda Ronstadt, Steve Young, Slaid Cleaves, The Wailin’ Jennys y muchos otros. A Olney le sobreviven su esposa, dos hijos y «una comunidad musical devastada», precisó su publicista.