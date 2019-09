Mon Laferte “Paisaje Japonés”

Mon Laferte nos habla sobre la aceptación y la superación de una ruptura amorosa en esta canción desgarradora

Tras la publicación de Norma en 2018, su álbum más reciente, la chilena nos ha sorprendido con tres canciones hasta la fecha.

Si en Chilango Blues nos hablaba de una ruptura, en Paisaje Japonés relata la fase posterior. La de aceptación y superación unidas a todas las dudas y sentimientos encontrados que emergen. «Ahora no, ya no quiero escucharte no. Ya te oí, más de un año te di. ¿Para qué? Si volverás a gritarme, ya no quiero amarte, no debo amarte…», nos canta Mon Laferte.

El videoclip acompaña al mensaje de la canción. Al final vemos a la artista romperlo todo junto a su banda, una metáfora de que un nuevo comienzo está a la vuelta de la esquina y que hay que dejar atrás el pasado.

