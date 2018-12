Mitur entrega Premio Nacional de Turismo a empresario Roberto Calderón

El Salvador. El Ministerio de Turismo (MITUR) entregó el Premio Nacional de Turismo al Lic. Roberto Calderón, actual presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), como un reconocimiento a sus 48 años de trayectoria y destacada labor en el impulso de la industria turística en El Salvador.

Año con año el Premio Nacional de Turismo es entregado a actores claves del rubro, quienes a través de su trabajo han logrado dinamizar el turismo, generar empleo, inversión y nuevas oportunidades que contribuyen a potenciar un destino y a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.

“Impulsar la industria turística de El Salvador a través de diferentes acciones ligados a la inversión, proyectos o liderar alguna gremial, y que repercuten favorablemente a toda una cadena de valor, es un trabajo arduo”, destacó el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán.

Agregó que: “Todo lo que hacemos con ese noble propósito merece reconocimiento, estímulo y gratitud. Esos son los sentimientos que comparto hoy con el galardonado al Premio Nacional de Turismo 2018,”.

Roberto Calderón es empresario turístico y miembro fundador de CASATUR en 1978. Ha fungido como presidente de la misma en tres períodos 1983-1985/ 2012-2015/2018-2020).

Ha formado parte de diferentes juntas directivas de las principales gremiales turísticas, autónomas y empresariales del país.

“Siempre he creído que el turismo es pasión y lo he hecho de la mejor manera posible. Tratando que desde cualquier trinchera que he estado promover a El Salvador como tal, porque el país tiene mucho potencial”, afirmó Roberto Calderón.

Actualmente Roberto Calderón es Presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo, a lo largo de su trayectoria empresarial ha hecho importantes aportes a la industria turística del país y el desarrollo económico del mismo, al frente de la gremial.

Es fundador de la primera Escuela de Capacitación Turística ESCATUR, ubicada en el puerto de La Libertad desde 2016.

El Proyecto que ha permitido rescatar a 250 jóvenes de áreas vulnerables, capacitándolos en diferentes áreas como meseros, bar tenders, inglés básico, computación y cocina. Lo que genera un nivel de empleabilidad del 60% de jóvenes.

ESCATUR ha recibido reconocimientos internaciones como: Premio Excelencias 2017 en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España.

En ediciones anteriores el Premio Nacional de Turismo ha reconocido a personalidades como Alejandro Cotto (2009), Pedro Dalmau (2010), Roberto Rotherham (2011), Fernando Llort (2012), René Suárez (2013), Roberto Kriete (2014), Flavián Mucci (2015), Óscar Safie (2016) y Pascal Lebailly (2017).

Fuente. Mitur