Mipymes centroamericanas incrementan competitividad y productividad con apoyo de UE

La Unión Europea otorgó 4.449.813 euros a través de su programa AL-Invest 5.0 para financiar proyectos de apoyo a Mipymes en Centroamérica. Este programa benefició a 1,284 mipymes en Guatemala, 993 de El Salvador, 507 en Honduras, 946 de Costa Rica, 1.728 en Nicaragua y 84 en Panamá.

Guatemala. Las micro, pequeñas y medianas empresas son actores fundamentales para crear desarrollo y dinamizar la economía de los países latinoamericanos, en este sentido, la Comisión Europea creó un programa de cooperación internacional AL-Invest 5.0, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas, asociativas y empresariales de las Mipymes de 18 países en Latinoamérica a través del esfuerzo conjunto de 110 instituciones.

Resultados en Guatemala:

El financiamiento del programa AL-Invest 5.0 llegó a Guatemala a través de 3 instituciones: Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) y el Centro Universitario de Oriente (CUNORI), permitiendo el desarrollo de 2 proyectos, los cuales finalizarán a finales del 2019.

Entre los resultados del programa son: 1,010 mipymes incorporaron innovaciones en el interior de sus empresas, 1,260 mipymes elevaron su productividad, 809 empresarias generaron redes de empoderamiento y más de 1,100 mipymes optimizaron su oferta competitiva y diversificaron sus mercados.

Asimismo, las organizaciones empresariales que llevaron adelante esta iniciativa fortalecieron sus capacidades institucionales generando 11 nuevos servicios orientados a los micro, pequeños y medianos empresarios.

Caso de éxito: Sector Exportador de Cardamomo

El cultivo de cardamomo en Guatemala tiene un alto impacto social y económico, principalmente en la zona norte del país, se estima que en el cultivo, procesamiento y comercialización participan más de dos millones de personas, la mayoría de ellos miembros de la etnia maya k’iche, quienes habitan en más de 2.600 comunidades del interior.

El programa AL-Invest 5.0 de la Unión Europea apoyó el desarrollo empresarial de este sector a través de diferentes proyectos, que van desde el fortalecimiento de las capacidades productivas, implementación de las buenas prácticas agrícolas, proyectos de mejora en la gestión ambiental, optimización de las capacidades empresariales y generación de negocios para más de 500 microempresas que operan en diferentes eslabones de la cadena de valor.

Un ejemplo de este proyecto fue la Asociación de Microempresas Rurales de Mujeres, la cual recibió diferentes beneficios para el fortalecimiento de sus capacidades de producción, comercialización y distribución permitiéndoles el empoderamiento y consolidación en este sector de exportación.

El Salvador:

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), la Asociación Agencia de Desarrollo Económico Local del Departamento de La Unión (ADEL) y la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES, son las instituciones salvadoreñas que ejecutaron 3 proyectos para beneficio de los micro, pequeños y medianos empresarios de este país.

Entre sus resultados se encuentran: 379 mipymes elevaron sus niveles de competitividad y productividad, 260 empresarias y emprendedoras apoyadas y 196 empresas expandieron sus mercados.

Caso de éxito: Sector de Salud

La empresa Laboratorios López Davidson S.A. de C.V. logró por medio de capacitaciones y asistencias técnicas: crear un nuevo producto (crema hidratante), mejoró el packing del producto (Suavizante Miller Baby en presentación doypack 720 ml) con ello incrementó el 10% de sus ventas y diversificó en el mercado local.

Honduras:

La Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortes y Omoa (CCIPCO), Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo Vida, Fundación Agencia de Desarrollo Económico Departamental de Valle (ADED), y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), trabajaron para que 507 mipymes se conectaran entre sí, a través de mecanismos de vinculación y 252 diversifiquen sus mercados. Además, las instituciones desarrollaron 12 nuevos servicios orientados a satisfacer las necesidades de este segmento empresarial.

Caso de éxito: Sector Confección

Edy Leonel Rápalo propietario de “Confecciones Jelka” logró a través de la asociatividad empresarial, participar en asistencias técnicas lo cual le permitió p optimizar sus procesos productivos y así aprovechar los insumos.

Costa Rica:

En este país se impactó a más de 1.400 empresarios, gracias a los proyectos desarrollados por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).

También 1,212 mipymes incorporaron la innovación en el interior de sus empresas, 489 diversificaron sus mercados y 481 empresarias potenciaron sus redes de empoderamiento.

Caso de éxito: Empoderamiento de la mujer empresaria

Entre las actividades realizadas por la Cámara de Comercio de Costa Rica se destaca el Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria (PDME) que tiene como meta implementar una nueva metodología de investigación con 30 empresarias, para repotenciar, sincronizar y focalizar de manera más activa a este Programa.

A través de una asesoría en innovación, participaron 23 empresarias de diferentes sectores quienes utilizaron «Canvas Job to be done» para innovar y mejorar los productos y servicios de los negocios de estas empresarias

Nicaragua:

Por medio de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Unión de Cooperativas Agropecuarias de Servicios (UCA-SOPPEXCCA), Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), lograron que más de 1,700 empresarios nicaragüenses se beneficiaran.

A la vez, 556 mipymes optimizaron su oferta competitiva y 490 incorporaron la innovación en sus productos o procesos.

Caso de éxito: Sector de cacao

El Vergel, es una pequeña empresa familiar que elabora licor a base de cacao, creadores de la marca Licor de cacao Don Juan, gracias al financiamiento del programa AL- Invest 5.0 están mejorando la presentación de su producto (etiquetado, también conocieron sobre herramientas de marketing digital, con ello implementaron el proyecto de mejora de su página web, la vinculación a las redes sociales y la estructura e-commerce, a fin de incrementar sus ventas.

Adicionalmente, ha ampliado su oferta a 6 líneas de productos tres de ellas a base de cacao, así como café, fresa y jengibre, además de las 6 líneas están introduciendo un cóctel preparado con base de licor de cacao “Alexander”, en total la línea se ha ampliado a 7 diferentes productos. Lo que permitió un incremento en sus ventas de un 30% en los últimos años.

Panamá:

En el caso panameño, la fundación Ciudad del Saber, consiguió que 86 mujeres desarrollaran su liderazgo empresarial. Además, 55 mipymes elevaron su productividad y 183 diversificaron sus mercados.

Caso de éxito: Núcleo artesanías

“El núcleo me ha ayudado sobre todo en conocimiento que ha valorizado mi trabajo y mi producto, ahora me siento mucho más confiada para vender, crear y mercadear. Antes me costaba vender, ahora he incrementado en un 30% mis ventas. Hay que atreverse a participar de Canal de Empresarias, unirse a los núcleos nos da ese conocimiento y nos potencia” Reveló la empresaria del sector de artesanías, Migdalia Woo.

